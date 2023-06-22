Джерело: сайт розробника Spotify.

Бічна панель Your Library (Ваша бібліотека) тепер розташована у лівій частині екрана. Вона виглядатиме не як текстовий список плейлистів, а барвисті значки.

На панелі можна побачити останніх виконавців, альбоми та плейлисти, що були прослухані. Your Library можна розгорнути або згорнути за необхідністю.

Ще розробники представили нову панель — Now Playing (Зараз грає). Її розташували у правій частині екрана, замість списку друзів. Останній перенесли в окреме меню біля іконки профілю. Нова вкладка показує дані про поточну пісню, дати гастролей виконавця, посилання на магазин з мерчем виконавця тощо.

Spotify вже почало поширювати нову версію застосунку Spotify Desktop серед користувачів.