Spotify розпочав пропонувати митцям послуги дизайнерів для створення коротких музичних відео, якими можна ділитися в Instagram.

Про це повідомляє портал Techcrunch.

Раніше музичний стрімінговий сервіс Spotify запустив функцію Canvas, за допомогою якої артисти можуть завантажувати восьмисекундні зациклені відео, щоб супроводжувати ними треки. Цьогоріч Spotify дозволили артистам ділитися своїми відео Canvas в Instagram-історіях.

Тепер Spotify запускає маркетплейс для митців, за допомогою якого вони можуть знайти дизайнера, який створить для них візуальні матеріали для Canvas.

“Оскільки Canvas — це унікальний формат Spotify, ми хочемо максимально спростити художникам пошук візуальних художників, які допоможуть їм створювати привабливі візуальні ефекти. Вибравши дизайнера, художники зможуть поділитися деталями композиції та своїм творчим баченням, що потім дизайнер враховує це, створюючи власне відео, розроблене з урахуванням їхніх потреб”, — зазначили у компанії.

Маркетплейс для пошуку дизайнерів доступний на сторінці Spotify for Artists.

У ньому можна за фільтрами знайти митців, що спеціалізуються на 2D- та 3D-анімації чи, наприклад, монтажі відео, та продивитися приклади їхні робіт.

Сервіс працює на базі платформи SoundBetter, яка пропонує послуги пошуку студій звукозапису, спеціалістів з мікшування та мастерінгу, співаків тощо за відгуками, цінам, розташуванню тощо. Spotify придбав цей проєкт у 2019 році.