Про це повідомляється на сайті коаліції.

13 компаній об’єдналися у нову групу, яка прагне “створити рівні умови для бізнесу додатків і дати людям свободу вибору”. До Коаліції за справедливість додатків вже увійшли кілька найбільших критиків Apple, як Epic Games, Spotify, Basecamp, Match Group, Tile, Blix і Deezer.

Об’єднання заявляє, що вітає “компанії будь-якого розміру в будь-якій галузі, які віддані захисту вибору споживачів, розвитку конкуренції та створенню рівних умов для всіх розробників додатків та ігор у всьому світі”.

Багато членів-засновників коаліції раніше боролися з Apple з приводу політики компанії у App Store поодинці. Створення Коаліція знаменує собою початок більш скоординованого протесту проти правил корпорації.

Коаліція за справедливість додатків називає три основних проблемних питання, які планує вирішити:

30-відсоткова комісія Apple на будь-які платежів у додатках, що продаються через App Store;

відсутність будь-яких інших конкурентних варіантів поширення додатків на iOS крім як через App Store;

нібито використання Apple свого контролю над iOS для просування власних послуг.

Об’єднання запропонувало своєрідний кодекс поведінки і просить Apple та власників інших платформ його прийняти. Зокрема, коаліція пропонує, щоб розробників не змушували використовувати ексклюзивний магазин додатків, щоб всі розробники мали рівний доступ до тієї ж технічної інформації, що і власник платформи, і щоб розробників не змушували платити несправедливо великі збори, аби їхні додатки розмістили в магазині.