Про це пише портал 9to5mac.
Після запитів від декількох користувачів і навіть підтвердження того, що компанія розглядає можливість впровадження цієї функції, здається, що Spotify на даний момент відмовився від додавання підтримки AirPlay 2 в свій застосунок для iOS.
За заявою компанії, у команди розробників виникли проблеми сумісності з аудіодрайвером AirPlay 2, що стало серйозною проблемою, яка в даний час не є пріоритетною для Spotify.
Розробник Натан Лоуренс зазначив, що реалізація AirPlay 2 в застосунках вимагає внесення декількох змін в спосіб доставки контенту користувачеві, оскільки для захисту пісень (або відео) потрібне сильне DRM. Це може бути однією з причин, через яку Spotify до сих пір не вдалося реалізувати AirPlay 2 в своєму застосунку для iOS.
- Розробник “Israel Medina” створив сервіс Spotify Palette, який на основі історії прослуховувань музики збирає колірну палітру користувача.