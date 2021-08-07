Користувачам Spotify, можливо, доведеться чекати довше, щоб отримати повну підтримку AirPlay 2 на пристроях Apple. На цьому тижні компанія підтвердила, що плани по додаванню AirPlay 2 в застосунок Spotify для iOS відкладені на невизначений термін.

Про це пише портал 9to5mac.

Після запитів від декількох користувачів і навіть підтвердження того, що компанія розглядає можливість впровадження цієї функції, здається, що Spotify на даний момент відмовився від додавання підтримки AirPlay 2 в свій застосунок для iOS.

За заявою компанії, у команди розробників виникли проблеми сумісності з аудіодрайвером AirPlay 2, що стало серйозною проблемою, яка в даний час не є пріоритетною для Spotify.

Розробник Натан Лоуренс зазначив, що реалізація AirPlay 2 в застосунках вимагає внесення декількох змін в спосіб доставки контенту користувачеві, оскільки для захисту пісень (або відео) потрібне сильне DRM. Це може бути однією з причин, через яку Spotify до сих пір не вдалося реалізувати AirPlay 2 в своєму застосунку для iOS.