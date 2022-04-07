Про це повідомляє пресслужба Spotify.

Наразі невідомо, чи повернеться компанія на російський ринок, проте користуватися сервісом просто змінивши геолокацію у пристрої теж не вийде. Тобто росіяни зможуть слухати музику у Spotify лише якщо покинуть РФ.

Ба більше, від відключення сервісу також постраждають російські виконавці, адже найбільші відрахування творцям контенту робить з усіх музичних платформ саме Spotify.

Зауважимо, що Spotify оголосив про припинення роботи у РФ через її вторгнення в Україну ще 25 березня. А до цього сервіс перестав продавати росіянам преміум-підписку.