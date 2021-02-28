Стрімінговий сервіс запускає два нових фільтра, щоб спростити пошук і прослуховування ваших улюблених пісень.

Про це пише Engadget.

Spotify представила можливість в своїх мобільних додатках для сортування вподобаних пісень за жанром або настрою.

Якщо торкнутися кнопки фільтра вгорі списку відтворення, ви побачите тільки ту музику, яка відповідає певному почуттю або стилю. Функція спрацьовує, якщо у вас є не менше 30 вподобаних пісень. В цьому випадку ви побачите до 15 категорій.

Розділ вподобаних пісень на Spotify – це ваша колекція, яка охоплює всі жанри, які вам коли-небудь подобалися, і кожне настрій, яке ви відчували.

Опція сортування повинна з’явитися в додатках в найближчі тижні для людей на англомовних ринках, включаючи США, Великобританію, Канаду та Південну Африку.

Він буде доступний як для безкоштовних, так і для преміум-передплатників.