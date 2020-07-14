Про це повідомили в прес-службі Spotify.

У середу, 15 липня, Spotify запустився в ще 13 країнах, включаючи Україну. Тепер сервіс доступний в 92 країнах світу.

“Тепер користувачі в Албанії, Білорусі, Боснії і Герцеговині, Хорватії, Казахстані, Косово, Молдові, Чорногорії, Північній Македонії, Росії, Сербії, Словенії та Україні можуть насолоджуватися прослуховуванням 50 мільйонів треків, 4 мільярдів плейлистів і функціями персоналізації музики”, — йдеться в повідомленні.

Spotify дозволяє легально та безкоштовно прослуховувати музичні композиції. Сервіс був запущений в 2008 році шведським стартапом Spotify AB та став першим стрімінговим сервісом, який надає можливість слухати музику онлайн, не завантажуючи її на пристрій.

Тепер для користувачів з України став доступним і мобільний додаток Spotify. Його можна завантажити в App Store і Play Market.

Наразі і мобільний додаток, і десктоп-версія доступні виключно англійською мовою.

Користуватися Spotify можна безкоштовно. Для доступу до сервісу без реклами можна придбати підписку. Вартість підписки на сервіс — $4,99 на місяць. Також є студенстькій пакет (від $ 2,49 на місяць) та сімейна підписка ($ 6,49 для двох, $7,99 для 6 осіб).