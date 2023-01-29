29 січня споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що й 28 січня, однак дефіцит в енергосистемі все ще є значним.

Про це інформує НЕК “Укренерго”.

Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Зокрема, атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі, попри те, що енергосистема все ще відновлювалась після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів.

Тож поки що виробництво електроенергії не може повністю покрити споживання.

Окрім цього, з технічних причин в ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій, тому обсяг виробленої електроенергії знизився. До всіх обленерго доведені зменшені ліміти споживання.

У компанії запевнили, що “Укренерго”, виробники електроенергії та обленерго працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених російськими атаками. Однак, пояснили, що після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Також, зауважили у пресслужбі, на тимчасово окупованих територіях півдня знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.