Станом на 29 листопада в Україні без світла перебувають 368 населених пунктів в 9 областях, найскладніша ситуація сьогодні в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській областях. Споживання значно зросло і тримається на максимумі.