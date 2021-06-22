Справа 890 га лісу Бучі: Верховний Суд поставив крапку у земельній суперечці

Верховний Суд виніс рішення у справі навколо 890 га землі Бучі, яку нібито незаконно виділяли у приватну власність після 2002 року.

Про це у Facebook повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

За його словами, судді підтвердили факт, про який місцева влада говорила одразу, щойно було оголошено перші публічні підозри й припущення.

“Бучанська міська рада мала повне право розпоряджатися всіма землями, в тому числі й землями Лісової Бучі – і до 2002 року, і у 2006, і у 2014, і подальших роках. Ніяких окремих суцільно вкритих лісом 890 га, які можна було б “роздерибанити”, “розікрасти” чи “роздати” комусь без належних, законних підстав, просто не існувало в природі. Вся ця земля перебувала в межах нашого міста-школи, садочки, підприємства, оздоровчі бази відпочинку, парки, сквери й приватні будинки”, – заявив Федорук.

Мер додав, що бажання “окремих представників правоохоронних органів, псевдоактивістів та заїзних гастролерів-чиновників зманіпулювати звинуваченнями розбилося об доведені й підтверджені судом факти”, які не підлягають оскарженню.

Федорук зазначив, що 26 тисяч мешканців Бучі можуть зітхнути з полегшенням, адже межі міста захищені й право землекористування тепер ніхто не поставить під сумнів.

“Ба більше, маємо підтверджену Верховним Судом міцну основу для подальшого розвитку міста Буча, яке уже сьогодні є прикладом для багатьох міст України щодо гармонійного зростання й ефективного захисту громадою своїх прав”, – додав мер.