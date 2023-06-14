Справа Дональда Трампа: експрезидент США стискається з труднощами через надсекретні документи

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп зіткнувся з важким завданням захиститися від звинувачень через незаконне зберігання надсекретних документів. Іноземні ЗМІ пишуть, посилаючись на думку експертів з права, що ні закон, ні факти, здається, не на його боці.

Джерело: Reuters.

Дональд Трамп має наміри балотуватися на виборах у 2024 році після того, як у 2021 покинув Білий Дім. Американський політик і бізнесмен не визнав себе винним у федеральному суді Флориди. 37 пунктів проти нього включають порушення Закону про шпигунство, змову з метою перешкоджання правосуддю та надання неправдивих свідчень слідчим.

За словами експертів з права національної безпеки, вони були вражені широтою доказів в обвинувальному акті. Він охоплює документи, фотографії, текстові повідомлення, аудіо та свідчення свідків. На їхню думку, отримані відомості є вагомими аргументами для звинувачень прокуратури в тому, що Трамп незаконно забрав документи, а потім намагався це приховати.

“Деталі досить шокуючі з точки зору недбалості, з якою поводилися з цими документами, і узгоджених зусиль, щоб вони не потрапили в руки ФБР”, — сказала Елізабет Гойтейн, експерт із права національної безпеки в Центрі правосуддя Бреннана.

Адвокати Трампа не відразу відповіли на запити про коментарі. Сам експрезидент назвав цю справу “полюванням на відьом”, організованим політичними ворогами. За його словами, “злочину не було, за винятком того, що Міністерство юстиції та ФБР робили проти мене роками”.

Видання стверджує, що для Трампа найбільша небезпека полягає змові з метою перешкоджання правосуддю. Ці звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення.

Експерти з права наголосили, що докази, ймовірно, свідчать про те, що Дональд Трамп знав, що у нього є документи, які підлягали виклику в суд. Проте він відмовився їх передати та заохотив своїх адвокатів ввести ФБР в оману.

“Це настільки очевидний випадок обструкції, який ви можете собі уявити”, — сказав Кларк Нейлі, юридичний експерт консервативного Інституту Катона.

Адвокат Марк Макдугал сказав, що особливо складним обвинуваченням, проти якого можна захиститися, є перешкоджання правосуддю. Ймовірні багаторічні спроби Трампа приховати документи, можливо, були головним фактором у рішенні спеціального прокурора Джека Сміта висунути йому звинувачення.

Під час розслідування адвокати підозрюваного заявили ФБР, що вони передали всі секретні документи, якими вони володіли, які були фальшивими. Вони заперечують навмисне введення слідства в оману. Гойтейн з Центру Бреннана, що цей випадок, коли приховування злочину гірший, ніж сам він.

“Якби він просто проявив недбалість, жодних звинувачень не було б висунуто”, — додав експерт.

Виходячи з його обвинувачення, прокурори, ймовірно, мають багато свідків, які дали їм подібні розповіді про зусилля Трампа. Експрезидент стверджував, що розсекретив документи перед тим, як їх забрати, але твердження підриваються записаною на плівку розмовою. У ній говориться, що Трамп показав секретний документ кільком людям і сказав, що він “міг розсекретити його” як президент, але не зробив цього.

Швидше за все класифікація злочину виявиться неактуальною, бо прокуратура висунула Трампу звинувачення згідно з Законом про шпигунство, законом часів Першої світової війни. Закон виник ще до засекречення та передбачає кримінальну відповідальність лише за несанкціоноване зберігання “інформації про національну оборону”.

Зазначено, що інформація про національну оборону не потребує секретності, щоб на неї поширювався цей закон, але дані мають бути корисними лише для супротивників нації та ретельно зберігатися урядом.

“Скажімо, всі документи розсекречені. Закон про шпигунство не має значення”, — сказав професор права Джорджтаунського університету Тодд Хантлі.

Нині у Трампа є кілька потенційно успішних стратегій: його адвокати могли оскаржувати свідчення свідків, звинувачувати інших або стверджувати, що він дотримувався порад своїх адвокатів і не мав наміру порушувати закон. У випадку, якщо справа дійде до суду — її розглядатиме суд присяжних у Флориді, оскільки саме там спецпрокурор вимагав висунути обвинувальний акт. У консервативному штаті Трампу потрібен був би лише один присяжний, який би виступив проти його засудження, щоб судовий розгляд було відхилено.

Крім того, його команда захисту може подати клопотання про відкладення судового розгляду до виборів у листопаді 2024 року. Юридичні експерти розходяться в думках щодо того, чи зможе Трамп помилувати себе в разі перемоги.