Адвокат Микола Полозов заявив, про якість так званого “попереднього розслідування” у так званій “справі” Нарімана Джелялова, Асана та Азіза Ахтемових. Всі докази звинувачення – це слова трьох засекречених свідків.

Про це адвокат написав на сторінці у Facebook.

Правозахисник звернув увагу, що звинувачення із доказів закріпило у справі лише слова невідомих осіб, які проходять як засекречені свідки.

“Що стосується звинувачення Нарімана, то всі докази, які слідство змогло знайти та закріпити в матеріалах справи — не матеріальні та не об’єктивні, а просто слова невідомих нікому осіб — засекречених свідків (класика жанру), яких аж троє. Жодних інших доказів його провини слідство так і не надало”, — наголосив Микола Полозов.

Адвокат стверджує, що слідство, якщо немає доказів, виробляють їх через процедуру засекречування деяких осіб. Причому такі свідчення, їх правдивість неможливо перевірити. За словами Полозова, судовий контроль дій слідчих практично відсутній, як і прокурорський.

Третього та четвертого вересня в окупованому Криму пройшли незаконні обшуки та затримання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також братів Азіза та Асана Ахтемових.

Шостого вересня районний суд Сімферополя ухвалив незаконне рішення про їх арешт. Наріману Джелялову висунули звинувачення у пособництві у диверсії на газопроводі в селі Перевальне, а потім перекваліфікували звинувачення у вчиненні «диверсії у складі організованої групи» (п. «а» ч. 2 ст. 281 КК РФ) та незаконне придбання, зберігання та перевезення вибухових пристроїв, скоєних організованою групою (ч. 4 ст. 222.1 КК РФ). Згодом Джелялову звинуватили і в контрабанді вибухового пристрою.