Справа Джорджа Флойда: Байден назвав вирок «гігантським кроком» до справедливості в США

Про це повідомляє інформагентство Reuters.
“Це було вбивство при яскравому денному світлі, і воно відкрило очі всьому світу. Системний расизм – пляма на душі нації”, – сказав Байден.
Він також зазначив, що протести, які спостерігалися в Сполучених Штатах після вбивства Флойда, були тим, чого країна не спостерігала з часів руху за громадянські права, і об’єднала людей різних рас.
“Ніщо не може повернути їх брата і батька, – сказав він про сім’ю Флойд, – але це може бути гігантським кроком вперед на шляху до справедливості в Америці”.
Президент США також похвалив “хоробру молоду жінку”, яка записала, як Шовен стоїть на шиї у Флойда, і відзначив поліцейських, які давали свідчення на користь обвинувачення.
Віцепрезидентка Камала Гарріс також виступила із заявою, закликавши Сенат США прийняти “Закон Джорджа Флойда про правосуддя в поліцейській діяльності”, який був схвалений Палатою представників США і спрямований на припинення агресивної тактики правоохоронних органів, спрямованої проти афроамериканців та інших меншин.
“Міра справедливості – це не те ж саме, що рівна справедливість. Цей вердикт наближає нас на крок вперед”, – сказала Гарріс.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- 16 червня, після декількох тижнів масових протестів проти расизму і поліційної агресії, президент США Дональд Трамп опублікував указ про реформу правоохоронної системи.
- 20 квітня 2021 року суд присяжних у справі про смерть темношкірого американця Джорджа Флойда визнав винним за всіма трьома пунктами ексофіцера Дерека Шовіна. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 40 років.