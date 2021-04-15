Ексофіцер Дерек Шовін, якого звинувачують у вбивстві Джорджа Флойда, відмовився давати в суді свідчення на свою користь.

Про це повідомляє ВВС.

Долю офіцера вирішать присяжні. Вони приймуть рішення щодо того, вбив Шовін Флойда навмисно чи ні. Ексофіцеру інкримінують три статті. Йому загрожує до 40 років позбавлення волі.

Прокурор вже кілька разів демонстрував відео, на якому видно, як Шовін наступив коліном на шию Флойда, притиснув його до землі та тримав в такому положенні 9 хвилин та 29 секунд.

Присяжні почнуть роботу з початку наступного тижня.

У Шовіна запитали про те, чому він не хоче свідчити на свою користь. Ексофіцер апелював до п’ятої поправки.

“Сьогодні я скористаюсь своїм правом згідно з П’ятою поправкою”, – сказав Шовін у суді. П’ята поправка передбачає, що він має конституційне право не давати свідчень. Він додав, що на нього ніхто не тиснув, це лише його рішення.

Очікується, що сьогодні в суді заслухають останніх свідків, після чого сторони перейдуть до аргументування своїх стратегій звинувачення/виправдання.

Після цього суддя відправить присяжних в секвестр. Найімовірніше, це буде готель. Присяжні мають вирішити долю Шовіна, опираючись на аргументи прокурорів та адвокатів. Вони мають право ночувати вдома, а вдень – збиратимуться разом, поки не приймуть рішення. Присяжним заборонено обговорювати зі сторонніми справу Шовіна, а також читати повідомлення ЗМІ про суд. Присяжні можуть прийняти рішення протягом години. Однак обговорення може тривати й кілька тижнів.

Присяжних повинні визнати Шовіна винним чи невинним по всіх трьох чи одному з трьох звинувачень:

вбивство другого ступеня – найсерйозніше звинувачення. Прокуратурі потрібно довести, що Шовін напав на Флойда. Пункт передбачає до 40 років ув’язнення.

вбивство третього ступеня. Присяжні повинні переконатися, що Шовін проявив безрозсудну зневагу до людського життя. Максимальний термін позбавлення волі – 25 років.

ненавмисне вбивство другого ступеня. Прокуратура спробує продемонструвати, що пан Шовін пішов на “необгрунтований ризик”, коли утримував Флойда, піддаючи його ризику смерті. Передбачено позбавлення волі строком до 10 років.

Три аргументи адвокатів Шовіна

Сторона захисту поліціянта вимагає заслухати свідчення представників галузі охорони здоров’я, аби довести, що смерть Флойда була викликана проблемами з наркотиками чи чимось іншими. Концепція захисту Шовіна базується на тому, що:

Флойд помер через проблеми з наркотиками та здоров’ям.

Використання сили Шовіном було потрібною мірою, хоча здається жорстоким.

Перехожі відволікали Шовіна, тому він міг не проконтролювати силу.

Аргументи прокурора

Прокуратура намагається довести, що Шовін використав надмірну та непотрібну в той момент силу, коли наступив коліном на шию Флойда й був в такому положенні 9 хвилин і 29 секунд, поки той не помер. Їх стратегія базується на кількох відеозаписах дій Шовіна, аналізі, проведеному експертами-поліціянтами, а також медичних показах стосовно того, як помер Флойд.