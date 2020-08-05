Про це повідомили у пресслужбі суду.
Зазначається, що апеляційну скаргу адвокатів Мангера залишено без задоволення. Він перебуватиме в СІЗО до 11 вересня 2020 року.
“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення”, – мовиться у повідомленні суду.
Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення.
Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.
Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
- 28 березня активісти руху “Хто замовив Катю Гандзюк?” заявили, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова тисне на батька загиблої херсонської чиновниці.
- У квітні стало відомо, що правоохоронці завершили розслідування провадження щодо вбивства херсонської чиновниці та активісти Катерини Гандзюк.
- 27 квітня біля Офісу президента на Банковій у Києві активісти вимагали відправити генпрокурорку Ірину Венедіктову у відставку через “справу Гандзюк”.
- Голова Офісу Генерального прокурора Ірина Венедіктова не прийшла на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування нападів на активістів, бо їй не забезпечили безпеку.
- 16 червня Служба безпеки України затримала підозрюваного у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера.
- Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та експомічника депутата цієї ж облради Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.