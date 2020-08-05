Київський апеляційний суд залишив під вартою голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Зазначається, що апеляційну скаргу адвокатів Мангера залишено без задоволення. Він перебуватиме в СІЗО до 11 вересня 2020 року.

“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення”, – мовиться у повідомленні суду.

Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення.

Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.

Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.