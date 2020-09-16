Це сталося під час онлайнового засідання Приморського районного суду Одеси.

“Я прошу суд затвердити угоду про визнання моєї провини. Обставини підписання угоди не суперечать моїм інтересам. Операцію я підписав добровільно, готовий виконувати всі умови і давати показання”, – сказав він.

Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку та облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила до реанімаційного відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін (був помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького).