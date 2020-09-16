Це сталося під час онлайнового засідання Приморського районного суду Одеси.
“Я прошу суд затвердити угоду про визнання моєї провини. Обставини підписання угоди не суперечать моїм інтересам. Операцію я підписав добровільно, готовий виконувати всі умови і давати показання”, – сказав він.
Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку та облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила до реанімаційного відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін (був помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького).
- 18 серпня в Дніпровському районному суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі убивства активістки Катерини Гандзюк. Один з підозрюваних — Олексій Левін прийшов до суду майже голий.
- У квітні стало відомо, що правоохоронці завершили розслідування провадження щодо вбивства херсонської чиновниці та активісти Катерини Гандзюк.
- 28 березня активісти руху “Хто замовив Катю Гандзюк?” заявили, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова тисне на батька загиблої херсонської чиновниці. 27 квітня біля Офісу президента на Банковій у Києві активісти вимагали відправити генпрокурорку Ірину Венедіктову у відставку через “справу Гандзюк”.
- 28 серпня прокуратура попросила для Мангера і Левіна 12 років в’язниці.