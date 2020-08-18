Про це повідомляє херсонське видання ”Мост”.
”Один з організаторів нападу на Катю Гандзюк — Олексій Левін влаштував дешевий театр в суді. На підготовче засідання Дніпровського райсуду міста Києва Олексій Левін прийшов майже голий, лише в залишках своїх трусів”, – йдеться в повідомленні.
Левін заявляє, що з нього вибивали покази на підозрюваного в організації нападу на Гандзюк — Владислава Мангера, нібито зняли з нього одяг і так привели до суду.
За словами Левіна, від нього вимагають сьогодні дати покази проти Мангера.
“Це повна маячня. Бо засідання підготовче. Ніякі покази на підготовчому засіданні ніхто не дає і давати не може”, – прокоментували його заяву друзі Гандзюк.
Наразі Левіну викликали швидку. В засіданні оголосили перерву на 30 хвилин.
Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку та облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
- 28 березня активісти руху “Хто замовив Катю Гандзюк?” заявили, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова тисне на батька загиблої херсонської чиновниці.
- У квітні стало відомо, що правоохоронці завершили розслідування провадження щодо вбивства херсонської чиновниці та активісти Катерини Гандзюк.
- 27 квітня біля Офісу президента на Банковій у Києві активісти вимагали відправити генпрокурорку Ірину Венедіктову у відставку через “справу Гандзюк”.
- Голова Офісу Генерального прокурора Ірина Венедіктова не прийшла на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування нападів на активістів, бо їй не забезпечили безпеку.
- 16 червня Служба безпеки України затримала підозрюваного у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера.