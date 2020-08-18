У Дніпровському районному суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі убивства активістки Катерини Гандзюк. Один з підозрюваних — Олексій Левін прийшов до суду майже голий.

Про це повідомляє херсонське видання ”Мост”.

”Один з організаторів нападу на Катю Гандзюк — Олексій Левін влаштував дешевий театр в суді. На підготовче засідання Дніпровського райсуду міста Києва Олексій Левін прийшов майже голий, лише в залишках своїх трусів”, – йдеться в повідомленні.

Левін заявляє, що з нього вибивали покази на підозрюваного в організації нападу на Гандзюк — Владислава Мангера, нібито зняли з нього одяг і так привели до суду.

За словами Левіна, від нього вимагають сьогодні дати покази проти Мангера.

“Це повна маячня. Бо засідання підготовче. Ніякі покази на підготовчому засіданні ніхто не дає і давати не може”, – прокоментували його заяву друзі Гандзюк.

Наразі Левіну викликали швидку. В засіданні оголосили перерву на 30 хвилин.

Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку та облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.