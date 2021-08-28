У суботу, 28 серпня, прокурори хотіли без попередження продовжити запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони, генералу Ігорю Павловському, проте вже в суді передумали подавати клопотання.

Про це розповів у коментарі #Буквам адвокат генерала Ростислав Кравець.

Так, раніше сьогодні Кравець опублікував у своїх соцмережах інформацію, що сьогодні вночі “прокурори, які не ходять на засідання по генерал-лейтенанту Павловському щодо оскарження запобіжного заходу, вирішили тихо продовжити цей запобіжний захід”. Адвокат також зауважив, що сторону захисту ніхто не поставив до відома про можливе судове засідання.

Кравець припускав, що прокурори планують залучити безкоштовних адвокатів і не допустити на засідання захисників Павловського.

Відтак Кравець вирушив до Печерського районного суду Києва, де планувалося засідання щодо генерала Павловського.

#Букви зв’язалися із адвокатом, і він підтвердив, що сторону захисту не ставили до відома про засідання.

“Я тільки знаю, що його чи доставили, чи він там уже знаходиться, в Печерському суді. А нам ніхто ні зі слідчих, ні з прокурорів, ні з суду не повідомляв, що буде засідання”, – зазначив він.

Кравець уточнив, що запобіжний захід для Павловського у вигляді тримання під вартою завершиться на початку вересня. Адвокат також підтвердив, що генерал перебуває в СІЗО (застава у розмірі 475 млн гривень за нього не вносилася).

Згодом Кравець у коментарі #Буквам повідомив, що засідання щодо Павловського в Печерському райсуді не відбулося: прокурори передумали подавати клопотання про запобіжний захід.

“Його доставили (до суду, – ред.), однак в останній момент прокурори чомусь вирішили не подавати відповідне клопотання. Він тут посидів у “конвойці”, і його повезли назад до СІЗО”, – розповів Кравець.

Адвокат припускає, що прокурори можуть подати клопотання про продовження Павловському запобіжного заходу в понеділок, 30 серпня.

“Я розумію, що, швидше за все, в понеділок зранку вони (прокурори, – ред.) подадуть відповідні нові клопотання. Вони взагалі не хотіли розмовляти і побігли сховалися в конвойному приміщенні”, – зазначив Кравець.

Адвокат також поінформував, що іншому фігуранту справи – ексдиректору департаменту Міноборони Андрію Араптанову – суд сьогодні змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

“Що стосується іншого підозрюваного, Араптанова, наскільки я зрозумів, йому змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Як я розумію, швидше за все, він, мабуть, пішов на угоду зі слідством чи погодився підтвердити те, що потрібно слідству”, – заявив Кравець.

Він додав, що засідання по Араптанову було закритим, і навіть на проголошення рішення нікого не допустили.

Що відомо про справу проти генерала Павловського?

Державне бюро розслідувань підозрює генерала, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.

7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 444 мільйони гривень.

12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною заставою в понад 475 мільйонів гривень.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури. На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.