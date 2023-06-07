Європейський Союз погодив включення до санкційного списку за порушення прав людини офіційних осіб РФ, причетних до засудження російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзи до 25 років ув’язнення, та винних у негуманному поводженні з ним.

Джерело: пресслужба Європейської Ради.

“Надзвичайно суворий арешт Володимира Кара-Мурзи є чітким підтвердженням політичних зловживань російської судової влади з метою придушення громадянського суспільства та незалежних голосів, що виступають проти злочинної агресивної війни РФ проти України. Рішення щодо санкцій в черговий раз показує готовність Європейського Союзу бути солідарними із тими, хто був засуджений, ув’язнений, або зазнавав залякування за власну участь у боротьбі за права людини”, – відзначив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Як повідомляється, санкції поширено на дев’ятьох осіб, причетних до засудження та ув’язнення критика Кремля, якого влада РФ звинувачує у державній зраді. ЄС засудив таке рішення керівництва Росії та закликав РФ “негайного звільнити Кара-Мурзу та всіх людей, які були ув’язнені за політично мотивованими вироками”.

До санкційного списку увійшли заступник міністра юстиції РФ, судді та старші офіцери російської пенітенціарної системи, які стоять за створенням “нелюдських умов утримання ув’язненого російського опозиціонера”, які призвели до значного погіршення його стану здоров’я.

Наголошено, що до санкційного пакета ЄС у межах Глобального режиму санкцій ЄС за порушення прав людини входять 43 особи та 15 установ. Згідно з політикою санкційних обмежень, громадянам та установам ЄС заборонено надавати цим особам та установам будь-які фінансові ресурси. Окрім того, на фізичних осіб поширюється заборона на подорожі до ЄС.

ДОВІДКОВО. Московський суд засудив 41-річного критика Кремля Володимира Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі. Чоловіка, який має російський і британський паспорти, визнали винним у державній зраді та інших звинуваченнях щодо дискредитації російських військових під час війни в Україні.

Володимир Кара-Мурза довгі роки був політиком, який виступав проти президента Володимира Путіна. Він лобіював іноземні уряди та інституції, щоб накласти санкції на Росію та окремих росіян за порушення прав людини. Засуджений заявив, що Росією керує “режим вбивць”, та що “Росія буде вільною”.

Також вирок засудила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.