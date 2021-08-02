Завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини. Захист фігурантів звертатиметься до Європейського суду з прав людини.

Про це у коментарі телеканалу “Прямий” повідомили народні депутати України Вікторія Сюмар і Ростислав Павленко.

Як сповіщалося, що Державне бюро розслідувань підозрює генерала, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.

7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 44 мільйони гривень.

12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною застави в понад 475 мільйонів гривень. 2 серпня апеляційний суд зменшив заставу до 50 млн.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури.

“Це є за визначенням європейських міжнародних інституцій тортури, тому що неможливо виносити безальтернативний арешт, а така сума це очевидно безальтернативний арешт. Згідно з процесуальним кодексом, застава повинна відповідати не обсягу нібито завданої шкоди, а обставинам справи й майновому стану обвинуваченого, а тому немає жодних підстав для такої астрономічної суми”, — наголосив він під час акції під судом на підтримку директора “Кузні на Рибальському” Валерія Шандри.

На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.

“Ця справа має серйозні перспективи в Європейському суді з прав людини, бо покаже, що громадян України через політичні замовлення і через політичні мотивації залишають без права навіть на апеляційні оскарження і принижують таким утриманням в клітках, коли злочин ніяк не пов’язаний з насильством. Це лише підозри, нічим не обґрунтовані, застави, які апріорі людина не може виплатити. Тому звичайно рівень абсурду зашкалює, і він не на вулиці, він відбувається в судових залах”, – зазначила Сюмар після засідання.

“Людина, яка створювала оборонний комплекс, яка створювала український флот, який був захоплений росіянами в Криму, людина, яка працювала на обороноздатність країни, яка захистила її, і сьогодні такі речі не є нормальними, вони просто спрямовані на приниження людської гідності й фактично це є застосуванням тортур”, – додала депутатка.

Павленко переконаний, що незабаром вдасться відновити справедливість у справі. Нардеп зазначив, що захист звертатиметься до Європейського суду з прав людини через неправомірну заставу й тримання під вартою фігурантів справи