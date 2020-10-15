Справа Марківа: Суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, який доводить його невинуватість

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.
Як повідомлялося раніше, 30 вересня Апеляційний суд в Мілані розпочав розгляд справи щодо нацгвардійця Віталія Марківа, якого було засуджено на 24 роки за нібито причетність до загибелі італійського журналіста на Донбасі.
Сьогодні, 15 жовтня, в Мілані триває третє засідання апеляційного суду. Під час засідання було заслухано результати дослідження запису розмови Марківа з його співкамерником у СІЗО, під час якої обговорювалася загибель репортера Андреа Роккеллі.
Сторона обвинувачення намагалася долучити до справи непрямі слова Віталія, які було вирвано з контексту цієї розмови. Йдеться про фразу “вбили журналіста”, яку намагалися інтерпретувати як зізнання Марківа.
У новому перекладі розмови, поданому стороною захисту, неточність виправлено. Суд прийняв новий переклад.
“Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа із співкамерником у липні 2017 року, він не говорив “ми прибрали репортера”, а сказав :”у 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене”, — зазначили в МВС.
Що відомо про справу Марківа?
У 2017 році італійські правоохоронці заарештували українського військового Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі.
Італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, громадянин РФ Андрій Миронов загинули у травні 2014 року в районі селища Андріївка поблизу Слов’янська Донецької області. Вони разом із французьким журналістом Вільямом Рогулоном (він отримав поранення) потрапили під мінометний вогонь.
Захист Марківа відкидав звинувачення у вбивстві та наполягав на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.
12 липня 2019 суд міста Павія визнав службовця Марківа винним в смерті Андреа Роккеллі. Він засуджений до ув’язнення терміном 24 року.
Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.
У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у справі Марківа.
- 31 серпня у МВС провели брифінг, на якому українські правоохоронці представили зібрані докази невинуватості Віталія Марківа,