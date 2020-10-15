Справа Марківа: Суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, який доводить його невинуватість

Як повідомлялося раніше, 30 вересня Апеляційний суд в Мілані розпочав розгляд справи щодо нацгвардійця Віталія Марківа, якого було засуджено на 24 роки за нібито причетність до загибелі італійського журналіста на Донбасі.

Сьогодні, 15 жовтня, в Мілані триває третє засідання апеляційного суду. Під час засідання було заслухано результати дослідження запису розмови Марківа з його співкамерником у СІЗО, під час якої обговорювалася загибель репортера Андреа Роккеллі.

Сторона обвинувачення намагалася долучити до справи непрямі слова Віталія, які було вирвано з контексту цієї розмови. Йдеться про фразу “вбили журналіста”, яку намагалися інтерпретувати як зізнання Марківа.

У новому перекладі розмови, поданому стороною захисту, неточність виправлено. Суд прийняв новий переклад.

“Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа із співкамерником у липні 2017 року, він не говорив “ми прибрали репортера”, а сказав :”у 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене”, — зазначили в МВС.