Covid-19 Україна

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Справа Марківа: Суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, який доводить його невинуватість

Апеляційний суд у Мілані у справі нацгвардійця Віталія Марківа прийняв новий переклад запису розмови, який засвідчує його непричетність до загибелі італійського журналіста на Донбасі.

Четвер, 15 жовтня 2020, 18:29

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомлялося раніше, 30 вересня Апеляційний суд в Мілані розпочав розгляд справи щодо нацгвардійця Віталія Марківа, якого було засуджено на 24 роки за нібито причетність до загибелі італійського журналіста на Донбасі.

Сьогодні, 15 жовтня, в Мілані триває третє засідання апеляційного суду. Під час засідання було заслухано результати дослідження запису розмови Марківа з його співкамерником у СІЗО, під час якої обговорювалася загибель репортера Андреа Роккеллі.

Сторона обвинувачення намагалася долучити до справи непрямі слова Віталія, які було вирвано  з контексту цієї розмови. Йдеться про фразу “вбили журналіста”, яку намагалися інтерпретувати як зізнання Марківа.

У новому перекладі розмови, поданому стороною захисту, неточність виправлено. Суд прийняв новий переклад.

“Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа із співкамерником у липні 2017 року, він не говорив “ми прибрали репортера”, а сказав :”у 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене”, — зазначили в МВС.

Що відомо про справу Марківа?

Фото: МВС

У 2017 році італійські правоохоронці заарештували українського військового Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі.

Італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, громадянин РФ Андрій Миронов загинули у травні 2014 року в районі селища Андріївка поблизу Слов’янська Донецької області. Вони разом із французьким журналістом Вільямом Рогулоном (він отримав поранення) потрапили під мінометний вогонь.

Захист Марківа відкидав звинувачення у вбивстві та наполягав на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

12 липня 2019 суд міста Павія визнав службовця Марківа винним в смерті Андреа Роккеллі. Він засуджений до ув’язнення терміном 24 року.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у справі Марківа.

Теги: Віталій Марків, Італія, суд

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