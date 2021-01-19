Трансляція засідання відбувалася на YouTube-каналі суду.

Як повідомлялося, раніше, 26 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо незаконне заволодіння державною резиденцією “Межигір’я”.

Суд обгрунтував таке рішення тим, що було порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук, а також не було відновлення розслідування у цьому проваджені.

У цій справі Януковича підозрюють у таких злочинах:

ч. 5 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою;

ч. 3 ст. 209 легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах або організованою групою;

ч. 5 ст. 368 (за старою редакцією) прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на таке рішення суду. Утім 19 січня колегія суддів (Андрій Никифоров, Олег Павлишин, Валерія Чорна) Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення залишити скаргу без задоволення, а постанову судді від 26 жовтня залишити без змін.