Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у справі щодо привласнення резиденції "Межигір'я", де фігурують президент-утікач Віктор Янукович та його син.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

“25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджені прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього власника державної резиденції “Межигір’я” та його сина, які підозрюються у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, перевищують 500 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

У САП зазначили, що таким рішенням надається можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, які вже 7 років переховуються на території держави-агресора.

26 жовтня 2020 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо незаконне заволодіння державною резиденцією “Межигір’я”.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на таке рішення суду. Утім 19 січня колегія суддів (Андрій Никифоров, Олег Павлишин, Валерія Чорна) Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення залишити скаргу без задоволення, а постанову судді від 26 жовтня залишити без змін.

В липні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура знову вимагають у суду заочного арешту для президента-втікача Віктора Януковича у справі “Межигір’я”. Цього разу заарештувати заочно вимагають також його сина Олександра.