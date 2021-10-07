Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому президенту Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі про привласнення резиденції “Межигір'я”.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 7 жовтня.

Суддя ВАКС Катерина Широка повністю задовольнила клопотання прокурорів.

“Після затримання і не пізніше як через 48 годин з часу доставлення Януковича на місце кримінального провадження розглянути за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – оголосила Широка.

Справа “Межигір’я”

Після втечі колишнього президента Віктора Януковича у загальному доступі опинилися документи, пов’язані із корупцією часів Януковича. Наприклад, чорна бухгалтерія “Партії регіонів”, розцінки за ремонти в “Межигір’ї”. Наразі відомо про щонайменше десяток кримінальних справ: це і конституційний переворот, і 220 млн грн розтрати під час приватизації “Укртелекому”, і захоплення “Межигір’я”, і привласнення “Сухолуччя”. #Букви розбиралися, чи можуть ще засудити президента-втікача.

26 жовтня 2020 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо незаконного заволодіння державною резиденцією “Межигір’я”.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на таке рішення суду. Утім 19 січня колегія суддів (Андрій Никифоров, Олег Павлишин, Валерія Чорна) Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення залишити скаргу без задоволення, а постанову судді від 26 жовтня залишити без змін.

В липні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура знову вимагають у суду заочного арешту для президента-втікача Віктора Януковича у справі “Межигір’я”. Цього разу заарештувати заочно вимагають також його сина Олександра.