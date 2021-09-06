Справа MH17: стало відомо, коли судді винесуть вирок

Суд Гааги винесе вирок у справі щодо збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній в небі на Донбасі, внаслідок якого загинули 298 осіб, у другій половині 2022 року.

Про це повідомляє агентство Reuters та нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Як сповіщалося, 9 березня 2020 року Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття літака у небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Впродовж 1,5 років судового процесу тільки один з підозрюваних надіслав адвокатів, аби ті представляли його в суді. Щодо інших осіб суд йде заочно.

Розгляд справи триватиме до червня 2022 року. Однак суд не виноситиме вирок у цій справі за два тижні, як це відбувається зазвичай. Наразі очікувана дата проголошення вироку невідома, відомо лише, що це відбудеться у другому півріччі 2022 року. Суд призначив три дні слухань між вереснем та груднем 2022 року для ухвалення рішення.

У понеділок, 6 вересня, родичі 298 жертв катастрофи почали давати свідчення в суді.. Вони звинуватили Росію у брехні про її передбачувану роль у збитті літака.

Нідерландка Ріа ван дер Стін, яка втратила батька та мачуху під час польоту, була першою з десятків родичів, яким нададуть можливість виступити або подати письмові заяви впродовж наступних трьох тижнів.

Ван дер Стін зробила зауваження щодо брехні російською мовою, пояснивши, що вона зробила це “на благо тих, хто сьогодні прислухається від імені російського режиму”.

“Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть”, — сказала вона. “Я хочу, щоб було відомо, що я знаю, на кому лежить відповідальність”, — додала вона.

Австралійка Ванесса Різк, яка втратила обох батьків у катастрофі, коли їй було 22 роки, також вказала на президента Росії Володимира Путіна та його уряд як на частину “політичного кошмару”, що призвів до катастрофи.

“Я досі не можу зрозуміти, що наша сім’я опинилася у смертельній політичній кризі”, — сказала Різк у відеозверненні до суду.

Напередодні журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв зазначив, що українська влада відмовчується про спецоперацію щодо “вагнерівців”, хоча під час підготовки до неї зібрано докази, що стали б в пригоді у справі MH17.