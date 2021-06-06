Суд Гааги (Королівство Нідерланди) в понеділок, 7 червня 2021 року, почне слухання по суті у справі про знищення малайзійського літака рейсу MH17 над окупованою росіянами частиною українського Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Суд має розглянути три нагальних питання:

чи було малайзійський Boeing-777, що летів рейсом MH17, знищений ракетою “Бук”,

чи була ракета “Бук” випущена з поля поблизу Первомайського,

чи брали у цьому участь обвинувачені.

Також обговорюватимуться особисті обставини кожного обвинуваченого, якщо така інформація буде в матеріалах слідства.

Очікується, що слухання триватимуть протягом 8, 9 і 10 червня 2021 року.

Після цього у сторони звинувачення буде можливість обговорити матеріали справи 17 і 18 червня 2021 року.

Після цього захисту може бути надана можливість обговорити розділи справи, які вони вважатимуть важливими.

Блок слухань триватиме до 9 липня 2021 року. А у вересні 2021 року до суду зможуть звернутися родичі загиблих в катастрофі рейсу MH17.

Тим часом, в Гаазі на галявині навпроти будівлі посольства РФ в Нідерландах поставили 298 білих стільців в пам’ять про жертви збитого проросійськими бойовиками над Донбасом літака рейсу МН17, інформує NOS.

В такий спосіб ініціативна група, яка розмістила стільці на галявині перед посольством, хотіла привернути увагу до судового слухання, яке 7 червня перейде розгляду справи по суті.

Фото: NOS

Поруч зі стільцями, окрім того, стоїть великий плакат зі словами російською мовою “Людяність більша за політику”.

Нагадаємо, що Boeing-777 рейсу MH17 був збитий терористами в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилось 298 осіб. Всі вони загинули.