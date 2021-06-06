Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.
Суд має розглянути три нагальних питання:
- чи було малайзійський Boeing-777, що летів рейсом MH17, знищений ракетою “Бук”,
- чи була ракета “Бук” випущена з поля поблизу Первомайського,
- чи брали у цьому участь обвинувачені.
Також обговорюватимуться особисті обставини кожного обвинуваченого, якщо така інформація буде в матеріалах слідства.
Очікується, що слухання триватимуть протягом 8, 9 і 10 червня 2021 року.
Після цього у сторони звинувачення буде можливість обговорити матеріали справи 17 і 18 червня 2021 року.
Після цього захисту може бути надана можливість обговорити розділи справи, які вони вважатимуть важливими.
Блок слухань триватиме до 9 липня 2021 року. А у вересні 2021 року до суду зможуть звернутися родичі загиблих в катастрофі рейсу MH17.
Тим часом, в Гаазі на галявині навпроти будівлі посольства РФ в Нідерландах поставили 298 білих стільців в пам’ять про жертви збитого проросійськими бойовиками над Донбасом літака рейсу МН17, інформує NOS.
В такий спосіб ініціативна група, яка розмістила стільці на галявині перед посольством, хотіла привернути увагу до судового слухання, яке 7 червня перейде розгляду справи по суті.
Фото: NOS
Поруч зі стільцями, окрім того, стоїть великий плакат зі словами російською мовою “Людяність більша за політику”.
Нагадаємо, що Boeing-777 рейсу MH17 був збитий терористами в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилось 298 осіб. Всі вони загинули.
- Раніше стало відомо, що Головне розвідувальне управління РФ координувало поширення фейкової інформації щодо катастрофи MH17 на Донбасі влітку 2014 року. Фейки поширювали за допомогою Bonanza Media.
- Раніше повідомляли, що встановлено особу ще одного російського генерала, причетного до збиття Boeing МН17.
- У МЗС України заявили, що в список підозрюваних у справі про збиття рейсу МН17 може увійти й військово-політичне керівництво РФ.