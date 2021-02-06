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Справа МН17: Україну не притягуватимуть до відповідальності за незакритий авіапростір

Нідерланди не планують притягати Україну до відповідальності за незакритий авіапростір у рамках справи про катастрофу літака рейсу MH17 у небі над Донбасом.

Субота, 6 лютого 2021, 18:11

Про це повідомляє видання NU.

Незалежні слідчі констатували, що Україна не знала про загрозу для цивільної авіації. До того ж міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок зазначив, що недостатньо доказів для визнання України юридично відповідальною  через не закриття повітряного простору.

Зазначимо, що це розслідування ініціювала нижня палата парламенту країни. Її представники хотіли отримати розгорнуту картину події та дізнатися про роль України у катастрофі. Зокрема, парламентарії вимагали розібратися, чому повітряний простір над зоною конфлікту не був повністю закритим.

Згідно зі звітом Фонду безпеки польотів, “було виявлено недостатньо доказів, що свідчать про те, що українська влада усвідомлювала загрозу для цивільної авіації, за винятком тієї частини авіапростору, яка вже була закрита”.

Крім того, Блок заявив, що російські органи цивільної авіації, які відповідали за закритий повітряний простір, що прилягав до зони бойових дій на Донбасі, загрози також не бачили.

Це розслідування тривало понад рік. Україна та Росія співпрацювали із Нідерландами.

“На практиці реалізація цієї співпраці зайняла більше часу, ніж передбачалося”, – підкреслив глава МЗС країни.

Нагадаємо, що Boeing-777 рейсу MH17 був збитий терористами в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилось 298 осіб. Всі вони загинули.

  • Раніше стало відомо, що Головне розвідувальне управління РФ координувало поширення фейкової інформації щодо катастрофи MH17 на Донбасі влітку 2014 року. Фейки поширювали за допомогою Bonanza Media.
  • Раніше повідомляли, що встановлено особу ще одного російського генерала, причетного до збиття Boeing МН17.
  • У МЗС України заявили, що в список підозрюваних у справі про збиття рейсу МН17 може увійти й військово-політичне керівництво РФ.
Теги: катастрофа МН17, Малайзія, Нідерланди, МН17, РФ

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