У Києві правоохоронці повідомили про підозру директорові комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху". Йому закидають службову недбалість, що призвела до збитків на 15 млн гривень.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, чиновник допустив привласнення 15 млн гривень, виділених на встановлення світлофорів у столиці.

“За даними слідства, протягом 2019 року між КП “Центр організації дорожнього руху” та суб’єктом господарювання укладено ряд договорів підряду щодо будівництва світлофорних об’єктів на території міста Києва на загальну суму 20,3 млн грн. Проте підрядником роботи виконано не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а отримані від комунального підприємства понад 15 млн грн перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності”, – зазначили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

У межах розслідування були проведені обшуки в приміщенні КП “Центр організації дорожнього руху”, офісі підрядної компанії та за місцем проживання причетних осіб.

Директору комунального підприємства вже повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Згідно з даними на сайті КП “Центр організації дорожнього руху”, директором є Віктор Черній.

Водночас директору підрядної організації, залученої до встановлення світлофорів у Києві, повідомили про підозру у привласненні майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

Варто зауважити, що “Центр організації дорожнього руху” – це колишній “Київдорсервіс”. Це підприємство розробляє схеми організації дорожнього руху; організовує рух великовагового та великогабаритного транспорту; організовує паркування транспортних засобів; розвиває об’єкти велосипедної і пішохідної інфраструктури.

На балансі підприємства перебувають київські світлофори, “лежачі поліцейські”, дорожні знаки тощо.