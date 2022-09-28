НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою народного депутата України у підкупі поліціянтів. 28 вересня 2022 року стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії народного обранця кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За версією слідства, у серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю. Лояльність стражів порядку підозрюваний оцінив у 150 тисяч. І хоча він не уточнив, про яку грошову одиницю йдеться, сама по собі факт такої пропозиції, незалежно від пропонованої суми, є караним корупційним злочином.

Розслідування зазначеного факту розпочато 2 лютого 2022 року Генеральним прокурором за матеріалами журналістського розслідування «Української правди». На початку вересня НАБУ та САП повідомили нардепу про підозру.

У пресслужбі застерегли, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше Олександр Трухін підтвердив інформацію щодо вручення йому підозри щодо ДТП, яке сталося у серпні 2021 року. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Тоді він пообіцяв співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях, адже як Трухін зазначив, йому немає чого приховувати і він буде у законний спосіб доводити свою невинуватість.

Аварія з участю автівки нардепа від партії “Слуга народу” Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, автомобіль Audi, яким керував народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, зіткнувся з автомобілем Ford, в якому перебував голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. У повідомленнях також мовилося, що водій та пасажири Audi були в стані алкогольного сп’яніння.

Сам факт ДТП за участю Лучі підтвердили в УАФ. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 людей, серед яких двоє дітей, голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Пізніше новину про ДТП одразу опублікували десятки українських медіа, однак протягом наступних кількох днів без пояснень почали видаляти або ж змінювати публікації таким чином, що згадок про Трухіна не залишалося. Зокрема, так зробили понад 30 всеукраїнських ЗМІ.

Натомість згодом народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін заявив, що не причетний до ситуації з видаленням новин з видань. За словами Трухіна, він знає, хто влаштував провокацію з видаленням новин про ДТП, але не озвучив конкретні прізвища. Проте Трухін відмовився коментувати деталі аварії й хід розслідування, аргументувавши це тим, що йому заборонили адвокати й слідчі.

Зазначимо, що Трухін впродовж десяти днів не давав публічних коментарів стосовно ДТП, яке сталася за його участі 23 серпня в Дарницькому районі Києва. Однак пізніше він порушив мовчання й розповів свою версію подій. Нардеп підтвердив, що був на місці аварії й не планував цього приховувати. За його словами, під час інциденту він сильно вдарився головою. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз.

Трухін запевнив, що водії всіх транспортних засобів пройшли тест на драгерах, результати якого є в матеріалах розслідування.

29 серпня в етері телеканалу Kyiv LIVE показали сюжет з місця ДТП за участю Трухіна, автор відео стверджує, що “за словами потерпілих, аварію спровокував Трухін”​. Сам нардеп з’являється у кадрі, однак його коментарів у сюжеті немає.

Пізніше канал видалив свій сюжет без пояснень, але журналіст Олексій Братущак зміг знайти ролик за допомогою сервісу Megogo й опублікував його у Facebook. Наразі це єдине відео, яке є у відкритому доступі та яке є доказом, що народний депутат Трухін був на місці аварії.

Народний депутат Олександр Трухін після скоєного ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Коли почали з’ясовувати, хто був за кермом Audi A8, що скоїла ДТП, чоловік, схожий на нардепа Трухіна, почав говорити, що йому треба встигнути на засідання Верховної Ради, де депутати голосують за Кримську платформу. Чоловік почав вмовляти поліціянта відпустити його:

“Давай я тихенько в ліс піду”, “Потім знайдемося, я тобі віддячу”, а також обіцяв “замовити за Петрика слівце перед Денисом” (Денис Монастирський, голова МВС – ред.).

Окрім того, нардеп запропонував принести з багажника спортивну сумку, в якій, за його словами було 150 тисяч, але не зазначив конкретну грошову одиницю.