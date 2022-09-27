У справа "Океанмашу" компанія з орбіти колишніх власників намагається через Верховний Суд відібрати у ПриватБанку офіс у Дніпрі вартістю понад 152 млн гривень

До #Букв звернувся прессекретар ПриватБанку Олег Серга.

Як зазначили у пресслужбі “Приватбанку”, намагання відібрати офіс є “незаконним”.

Завтра, 28 вересня, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду розгляне скаргу НВ ТОВ “Океанмаш” на рішення суду апеляційної інстанції, яким було підтверджено законність права власності ПриватБанку на його офіс у місті Дніпро.

Йдеться про будівлю вартістю понад 152 млн грн, в якій розміщено головний офіс банку в місті Дніпро. Як повідомляє пресслужба, ця будівля перейшла у власність банку за три місяці до націоналізації 2016 року як предмет іпотеки, що було стягнуто для погашення кредитної заборгованості компанії, пов’язаної з колишніми власниками банку.

“Тоді, у 2016 році, позивач — компанія “Океанмаш” з орбіти колишніх власників — відповідним листом запевнив банк, що він погоджується передати офісну будівлю банку для недопущення збільшення заборгованості за кредитним договором. Однак вже у 2020 році “Океанмаш” звернувся до суду з вимогою скасувати право власності банку на будівлю. У листопаді 2020 року атака колишніх власників зазнала часткового успіху: Господарський суд Дніпропетровської області пристав на їх сторону, свавільно скасувавши право власності банку”, – наголошується у повідомленні.

Наголошується, що “Приватбанк” має всі документи, що підтверджують дотримання банком порядку набуття у власність офісної будівлі.

У квітні 2022 року Центральний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та підтвердив законність права власності банку на його офіс. Проте, НВ ТОВ “Океанмаш” продовжив судову тяганину і банк не планує припиняти боротьбу.

“ПриватБанк невтомно веде боротьбу за справедливість та інтереси держави, з вірою у неупереджений та об’єктивний розгляд справи Верховним Судом. Справедливість має бути досягнута, адже ПриватБанк завжди дотримується всіх законів та принципів попри постійні намагання колишніх власників несправедливо повернути собі майно та пограбувати Державу через суди”, – наголошують у пресслужбі.