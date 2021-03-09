Потерпілий у справі колишнього народного депутата Сергія Пашинського В'ячеслав Хімікус відмовився від своїх позовних вимог.

Про це повідомила адвокатка потерпілого Марина Паринова.

“Сьогодні В’ячеслав Хімікус озвучив рішення щодо відкликання свого цивільного позову у справі за обвинуваченням Сергія Пашинського. Потерпілому сплачено компенсацію, він повідомив суду, що пробачив Сергієві Пашинському й хоче залишити цей кошмар позаду. Це його позиція, і я ніяк не можу на це вплинути”, – зазначила вона.

Адвокатка також додала, що подальший розгляд кримінальної справи стосовно Пашинського триватиме, але вже без участі потерпілого.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту Пашинський з власної вогнепальної зброї (пістолета марки “Glock 19”) вистрілив в ногу потерпілому. Унаслідок пострілу громадянин отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги, що в результаті призвело до настання інвалідності та, згідно з висновком судово-медичної експертизи, є тяжким тілесним ушкодженням.

Нагадаємо, що інцидент стався в одному з сіл Васильківського району Київської області.

Народний депутат близько 17:00 повертався додому. В одному із сіл Васильківського району автомобіль нардепа повернув на неосвітлену частину дороги, посеред якої стояв мікроавтобус без увімкнених габаритів, і водій ледь зміг уникнути зіткнення.

“Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з’ясувати в чому річ. На зауваження та прохання переставити машину, один з двох невідомих чоловіків у стані алкогольного сп’яніння почав погрожувати скляною пляшкою й фізичною розправою. Нардеп із власної зброї зробив попереджувальний постріл у повітря, але це не зупинило хулігана – він пляшкою вдарив по голові та збив з ніг депутата. Вже лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу зловмиснику “, – розповіли в поліції.

Після інциденту народний депутат надав 38-річному пораненому медичну допомогу, викликав швидку й наряд поліції.

Версію народного депутата Сергія Пашинського про напад підтвердив власник авто, через якого виник конфлікт.

Спочатку в прокуратурі інцидент кваліфікували як хуліганство.