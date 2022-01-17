У Печерському районному суді, 17 січня, обирають запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку. До моменту обрання під будівлею суду привезли два автозаки.

Про це повідомляють #Букви.

Додамо, що прокуратура запросила арешт строком на два місяці з можливістю внести заставу в 1 мільярд гривень. Ще в залі суду запропонували надягнути на лідера “Європейської Солідарності” (“ЄС”) електронний браслет. Також, аби Петро Порошенко не зміг покинути терени держави, прокуратура клопотала, щоб в нього забрали закордонний паспорт.