Про це повідомляють #Букви.
Додамо, що прокуратура запросила арешт строком на два місяці з можливістю внести заставу в 1 мільярд гривень. Ще в залі суду запропонували надягнути на лідера “Європейської Солідарності” (“ЄС”) електронний браслет. Також, аби Петро Порошенко не зміг покинути терени держави, прокуратура клопотала, щоб в нього забрали закордонний паспорт.
- Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав повернення лідера “Європейської Солідарності” (“ЄС”) Петра Порошенка в Україну “політичним TikTok” з елементами “істеричного концерту”.
- Водночас режисер, сценарист і колишній політв’язень Олег Сенцов висловився щодо протистояння навколо президента Володимира Зеленського і лідера партії “Європейська Солідарність” (“ЄС”). За його словами, такі обвинувачення у результаті можуть бути зовсім протилежними, особливо на тлі можливого вторгнення Росії до України.
- На тлі обвинувачень політик і колишній міністр інфраструктури в уряді Гройсмана Володимир Омелян вважає, що президент України Володимир Зеленський хоче позбутися всієї опозиції та політичних конкурентів.
- Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, шведський політичний діяч Карл Більдт стверджує, що 17 січня Петру Порошенку ухвалить домашній арешт – для цього уже обрали трьох суддів.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що лідер партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко використовує “тактику скандального захисту”.