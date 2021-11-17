Суддя Окружного адміністративного суду Києва Наталія Клочкова взяла самовідвід у справі за позовом п'ятого президента, лідера "ЄС" Петра Порошенка проти ГО Дениса Бігуса.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань у своєму блозі для “Української правди”.

Як сповіщалося, у вересні Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження в адміністративній справі за позовом Петра Порошенка проти BIHUS.INFO. Він вимагає оприлюднити так звані “плівки Медведчука“ у первісному вигляді.

Суддя ОАСК Клочкова, що мала розглядати позов, взяла самовідвід. За словами Голованя, таке рішення вона обгрунтувала наявністю конфлікту інтересів.

Адвокат акцентував, що це сталося за понад 2 місяці після початку розгляду справи.

“Клочкова Н.В. вчора раптово “самовідвелася”, аби не розглядати по суті наш позов до Бігуса про публікацію так званих “плівок Медведчука”. Підстава самовідводу така собі – суддю призначено Указом Президента Петра Порошенка, який є у справі позивачем. От тільки Президент Порошенко призначив Клочкову Н.В. на посаду судді безстроково ще у 2017 році. І два з половиною місяці суддя упередженою себе не відчувала. Указ Президента Порошенка не завадив їй залишити позов без руху, а потім відкрити провадження у справі”, — заявив Головань.

Адвокат переконаний, що суддю “хтось налякав”.

“Хто б це міг бути? Не Бігус же. Він хоч і угрюмий диктатор, але куди йому. А от замовники Бігуса налякати могли. Точніше ЗЕмовник”, — написав він.

Про які плівки йдеться?

Журналісти Bihus.Info опублікували записи розмов нібито Віктора Медведчука із ватажками терористичних угруповань “ЛНР” та “ДНР”. З ролика випливало, що процес звільнення “Рахмана” та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка. Водночас сам Андрій Гречанов (позивний “Рахман”), який брав участь в обороні Донецького аеропорту та якого взяли в полон бойовики, не згоден, що “плівки Медведчука” свідчать про затягування процесу його обміну. Петро Порошенко в інтерв’ю прокоментував “плівки Бігуса” і заявив, що “використовувати тему заручників і полонених для політичних атак проти опонентів – це перетин “червоних ліній”. Порошенко також прокоментував ситуацію із “плівками Медведчука” в частині переговорів щодо енергетичних питань. Безпосередні учасники “газових переговорів” 2014 року із Росією з боку України спростували низку тверджень, котрі пролунали в оприлюднених Bihus.Info “плівках Медведчука”. У червні журналісти Bihus.Info оголосили, що оприлюднюють весь наявний у них масив “плівок Медведчука” – телефонних розмов за період 2014-2017 рр.

6 липня адвокати п’ятого президента України, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка подали позов до нинішнього глави держави Володимира Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства “прослушок” і зобов’язати оприлюднити всі так звані “записи Бігуса” у первісному вигляді. 8 липня було оприлюднено позовну заяву.