Сьогодні, 8 липня, під Печерським районним судом, де тривало обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку, сталася провокація.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Інцидент стався в перерві засідання. Порошенко вийшов до активістів, які прийшли його підтримати. У цей момент до ґанку підійшов невідомий і кинув у нього фальшиві долари.

Після цього лідер “ЄС” попросив вивести провокатора з натовпу.

Раніше представник сторони обвинувачення оголосив про завершення досудового розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, в якому п’ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним.