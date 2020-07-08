Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Інцидент стався в перерві засідання. Порошенко вийшов до активістів, які прийшли його підтримати. У цей момент до ґанку підійшов невідомий і кинув у нього фальшиві долари.
Після цього лідер “ЄС” попросив вивести провокатора з натовпу.
Раніше представник сторони обвинувачення оголосив про завершення досудового розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, в якому п’ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним.
- У середу, 8 липня, в Печерському районному суді Києва продовжилося обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, лідеру “Європейської Солідарності” Петру Порошенку.
- Печерський районний суд Києва посеред ночі продовжив до 10 жовтня термін досудового розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, в якій п’ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним.