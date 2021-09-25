Ексочільник Офісу генерального прокурора України Руслан Рябошапка вдруге заявив, що справа проти п'ятого президента Петра Порошенка — це "відвертий юридичний треш".

Про це він сказав в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

Ексгенпрокурор зазначив, що від нього вимагали підписати проєкт підозри Порошенку.

“Справа Порошенка, я про неї говорив, це був відвертий юридичний треш. Цю підозру я не підписав і через декілька місяців новий генпрокурор цю підозру теж не підписала, а провадження взагалі закрила”, – нагадав Рябошапка.

На відео з 1:20

У березні 2020 року в інтерв’ю Олесі Бацман Рябошапка вперше назвав проєкт підозри для Порошенка незаконним і “юридичним трешем”, що не витримує жодної критики.

Рябошапка зазначив, що його відмова підписати проєкт підозри Порошенку була одним із приводів для його відставки. Таку позицію висловлювали представники політсили “Слуга народу”.

За словами ексгенпрокурора, проєкт підозри, підготовлений Державним бюро розслідувань, був юридично неправильним і незаконним.

“Те, що було запропоновано підписати, – це дійсно юридичний “треш”, що не витримує ніякої критики… По-перше, документ був необґрунтованим. І, по-друге, він був незаконним”, – заявив Рябошапка.

Ексгенпрокурор наголосив на тому, що те, в чому звинувачують п’ятого президента, не мало достатніх доказів, які підтверджують незаконність його якихось дій.

На відео з 30 хвилини

“І власне юридична кваліфікація була фантастична – у цих діях не можна було звинуватити президента в той час”, – додав він.

Рябошапка пояснив, що якби підписав таку підозру Порошенку, то з часом міг би й сам понести кримінальну відповідальність за таку дію.

Виступаючи перед депутатами Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під його керівництвом Офіс Генпрокурора працював за законом, а сам він не став нічиїм слугою.