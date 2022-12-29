29 грудня віце-канцлер ФРН, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що у війні проти України справа прямує до поразки Росії на полі бою.

Про це повідомляє Spiegel.

За його словами, “ніхто не міг уявити, що 2022 рік закінчиться саме так”. Габек констатував, що президент РФ “Володимир Путін програє цю війну на полі бою”.

Результат обумовлений зокрема тим, що Київ отримує зброю з Європи, від країн НАТО та США, водночас українська армія “використовує цю зброю вміло та стратегічно, розумно та героїчно”.

Я виступаю за те, щоб Німеччина спільно з союзниками підтримала Україну так, щоб вона виграла цю війну”, – наголосив німецький політик.

Україна завжди отримуватиме нові системи та додаткову підтримку, запевнив він, проте наголосив, що усе слід обговорювати з союзниками.

Берлін продовжить виробляти боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard, окрім цього, продовжить споряджати Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Раніше голова оборонного комітету парламенту ФРН Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала федеральний уряд спланувати довгострокову військову допомогу Україні. Вона розкритикувала те, що Німеччина й досі ще не має стратегії.

Зауважимо, що Європа ніколи не була такою об’єднаною проти Росії та її лідера Володимира Путіна, та водночас ні настільки залежною від США, на тлі російсько-української війни.