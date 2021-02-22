Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.
Сьогодні, 22 лютого, правоохоронці затримали Володимира Яценка – фігуранта справи “ПриватБанку”, який хотів утекти з України.
“Підпис під підозрами колишнім топ-менеджерам “ПриватБанку” – мій”, – зазначила вона.
Венедіктова уточнила, що свідки у справі “ПриватБанку” сьогодні перетворилися на підозрюваних. І додала, що після кількох робочих нарад з участю детективів НАБУ і прокурорів САП прийняла рішення дати вказівку про проведення експертизи, щоб підтвердити збитки, нанесені державі та українцям.
“Я не можу вдаватися в деталі і розповідати про стан справ у цьому конкретному провадженні, можу тільки сказати, що мене він не влаштовував з точки зору перспектив подання обвинувачення в суді”, – додала генпрокурор.
Водночас імена підозрюваних досі офіційно не розкриваються.
Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.
- Раніше заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що розгляд законопроєкту №2571, який серед іншого фактично забороняє повертати “ПриватБанк” його колишньому власнику Ігорю Коломойському, переноситься.
- Кабінет Міністрів України подав до Парламенту законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків їх колишнім власникам.
- Раніше український олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що хоче знову стати співвласником “ПриватБанку”.