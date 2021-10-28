Про це повідомила пресслужба Спеціалізованної антикорупційної прокуратури.

”28 жовтня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього голови правління ПАТ КБ ”ПриватБанк”, – йдеться в повідомленні.

В ході проведеного раніше слідства було встановлено, що у грудні 2016 року, за день до визнання ”ПриватБанку” неплатоспроможним, голова правління спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,89 млн гривень на користь страхової компанії, пов’язаної з ”ПриватБанком”.

Окрім цього, вказана особа підозрюється у розтраті грошових коштів банку в переддень його націоналізації в особливо великому розмірі шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів коштом коштів ”ПриватБанку”, організації незаконної та документально не обґрунтованої заміни боржника на підконтрольну та пов’язану ”ПриватБанком” компанію для подальшої неможливості стягнення коштів на користь банку та прикритті вчиненого злочину. Загальна сума збитків у цьому епізоді сягає 314 901 825,8 дол. США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.12.2016 складає 8 281 448 814,81 гривень.

У САП наголосили, що вказане рішення суду надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який переховується від слідства за межами території України.

Вказане рішення Вищого антикорупційного суду оскарженню не підлягає.