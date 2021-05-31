Одеський апеляційний суд визнав Сергія Стерненка винним за двома статтями з трьох та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно.

Трансляція судового засідання відбувалася на YouTube-каналі Стерненка.

У понеділок, 31 травня, колегія суддів Одеського апеляційного суду оголосила вирок у справі щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році. Оголошення тривало понад 3 години.

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка та Демчука винними за трьома статтями, а саме:

Стаття 187. Розбій

Розбій Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Детальніше про цю справу — за посиланням.

Стерненка тоді позбавили волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав Демчук. Активісти подали апеляційну скаргу. Розгляд було завершено 21 травня.

Апеляційний суд виправдав Стерненка в частині звинувачень у розбої. Однак за двома іншими статтями — щодо зброї та викрадення людини — визнав винним.

Покарання за викрадення людини (стаття 146) застосовано не було, оскільки минули строки давности. Водночас у частині щодо зберігання зброї покарання призначили — дали 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно.

Як відомо, під час обшуків у квартирі Стерненка 6 років тому знайшли стартовий шумовий пістолет із патронами. Апеляційний суд визнав, що цей пістолет не є вогнепальною зброєю, а патрони, які вилучили у Стерненка, за виключенням одного, не є боєприпасами.

“По факту це судимість за 1 патрон”, — вважає активіст. “А було б 15 патронів, дали б 15 років”, — віджартовується він.

Активіст вже заявив, що оскаржуватиме рішення суду.

Нагадаємо, справу щодо викрадення Щербича передали до апеляційного суду наприкінці березня. 9 квітня Одеський апеляційний суд відпустив Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт, під яким він перебував донині.

Реакція на вирок Стерненку

Після оголошення вироку Приморським судом Одеси 23 лютого на вулиці Банковій біля Офісу президента відбулася велика акція, під час якої відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У результаті були затримані 24 особи. Кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.

27 лютого учасники протесту на підтримку Стерненка прийшли до Офісу генеральної прокурорки в Києві. Крім того, акція відбулася біля Офісу президента.

Найбільш резонансна акція відбулася 20 березня, до дня народження Сергія Стерненка, під Офісом президента. Під час протесту “Не чуєш? Побачиш” учасники кидали фаєри, петарди та шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах написи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. 24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт. 27 квітня його відпустили з-під домашнього арешту. Іншим учасникам акції на Банковій також були обрані запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

У вівторок, 30 березня, Верховна Рада підтримала постанову “про засудження” акції протесту на Банковій, що відбулася 20 березня.

На майже 2,5 місяці активісти припинили проведення акцій підтримки Стерненка. Таке рішення вони обгрунтували бажанням уникнути звинувачень з боку суду щодо тиску.