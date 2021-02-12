Колишній голова Закарпатської ОДА, адвокат Геннадій Москаль надав Федеральному Окружному суду США в Південному окрузі Нью-Йорка письмові пояснення щодо ухиляння нардепа Олександра Дубінського від повістки цього суду.

Про деталі Москаль поінформував на своїй сторінці в Facebook та офіційному сайті.

Як відомо, Москаль представляє інтереси громадянина США Алекса Ровта в Україні.

Йдеться про позови Ровта стосовно Дубінського, телеканалу “1+1” та авторів програми “Гроші” до Солом’янського та Подільського районних судів Києва, а також до Окружного суду США в Південному окрузі Нью-Йорка.

Предметом позовів є захист честі та гідності і ділової репутації, а також спростування “завідомо неправдивої інформації”, раніше розповсюдженої Дубінським стосовно Ровта. З метою забезпечення позову Ровт просив накласти арешт на все майно відповідачів.

Крім того, Ровт просив Федеральний суд США витребувати й прийняти до розгляду справу “щодо відмивання на території США коштів, отриманих злочинним шляхом кінцевим бенефіціаром “1+1” Ігорем Коломойським.

Американський суд надіслав до Міністерства юстиції України судові повістки для Дубінського та авторів програми “Гроші”, які, згідно міжнародних зобов’язань України, мали бути вручені.

Однак протягом майже року ні міністерство, ні українські суди цього так і не зробили.

У зв’язку із цим Москаль звернувся до американського Мін’юсту з проханням ввести персональні санкції щодо міністра юстиції України Дениса Малюськи та Олександра Дубінського “за невиконання міжнародних зобов’язань та доручень суду м. Нью-Йорк”.

Крім того, Москаль надав розлогі пояснення суду Нью-Йорка стосовно хронології та обставин невручення повістки Дубінському.

Адвокат зазначив, що спроби вручити повістку здійснювалися неодноразово. Москаль навіть просив київський суд застосувати примусовий привід Дубінського для вручення повістки (“на підставі його неодноразової неявки та відвертого ігнорування повісток”).

Москаль також вказав “на політично вмотивовану позицію Міністерства юстиції та вітчизняних судів щодо затягування вручення цих документів нардепу” (який донедавна входив до складу пропрезидентської фракції “Слуги народу”).

У своїх поясненнях для американського суду Москаль повідомив, що в телефонній розмові з представником Міністерства юстиції України йому “відверто сказали, що директива Нью-Йоркського суду (стосовно вручення повістки відповідно до Гаазької конвенції) ніколи не буде виконана”, і рекомендували звертатися “до Офісу президента України для вирішення цього питання”.

“Відповідач Дубінський добре обізнаний про цю судову справу; ця справа була описана у численних статтях в Україні і відображалася у новинах телевізійних каналів по всій країні. Більше того, відповідач Дубінський навіть брав участь в інтерв’ю стосовно вимог, пред’явлених до нього в даній справі. На основі обмежених та нечітких відповідей, які я отримав від відповідних судів та Міністерства юстиції України, незважаючи на мої численні запити, відповідачу Дубінському вдалося ухилитися від отримання повістки”, – наголосив Москаль у своїх поясненнях.

Слід зазначити, що в лютому 2020 року Дубінський у своїй програмі “Дубінізми” заявив, що люди Ровта нібито пропонували 5 мільйонів доларів хабара голові Фонду держмайна за директора Одеського припортового заводу (ОПЗ).

ДОВІДКА. Алекс Ровт – українсько-американський підприємець, мільярдер. Народився у місті Мукачеві в сім’ї службовця. У 1973 році переїхав до Угорщини на постійне місце проживання. У 1985 році емігрував з Угорщини до США, де проживає й нині. Деякий час працював у фірмі “Мілмард”, у ювелірній фірмі, потім відкрив власний ресторан. Нині він — президент компанії “IBE Trade Corp” у Нью-Йорку з виробництва й реалізації мінеральних добрив.