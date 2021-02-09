Кримінальне провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка, експрезидента США Барака Обами і чинного президента США Джо Байдена за заявою Рената Кузьміна та інших нардепів від ОПЗЖ базувалося на інформаційному вкиді одного з російських сайтів.

Про це сьогодні під час прес-конференції поінформували адвокати Порошенка – Ілля Новіков та Ігор Головань.

Вони уточнили, що вказане провадження відкрили 17 грудня 2019 року. Справа була закрита НАБУ 25 січня 2021 року.

“Як нам стало відомо, 25 січня цього року було закрито Національним антикорупційним бюро України кримінальне провадження, зареєстроване за заявою народного депутата Кузьміна (Ренат Кузьмін, – ред.) і групи народних депутатів… Воно було зареєстроване за “фактом” того, що група політичних діячів США – Обама, Байден, а також Петро Порошенко – “здійснили розкрадання 100 млрд доларів США. Ця вся історія – яскравий приклад того, як фабрикуються ці провокаційні заяви, провадження агентами впливу РФ за допомогою мешканців владних кабінетів України”, – наголосив Ігор Головань.

Він розповів, що у грудні 2019 року нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін та інші депутати звернулися до НАБУ із заявою про начебто скоєння Порошенком кримінальних правопорушень. Як зазначив адвокат, підставою для заяви стала інформація російських ЗМІ та “блогерів” із посиланням на нібито твердження особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані про “розкрадання $100 млрд”.

Головань поінформував, що джерелом цього вкиду, серед інших, став російський ресурс eadaily.com. Адвокат зауважив, що Джуліані насправді не писав “про розкрадання $100 млрд”, й це був сфабрикований наклеп.

У свою чергу адвокат Ілля Новіков заявив, що за ресурсом, з якого здійснювався інформаційний вкид, стоїть кремлівський пропагандист Євген Пригожин, більш відомий як організатор “фабрики тролів” в Ольгино та спонсор ПВК “Вагнер”. “Коли народний депутат виступає фактично принтером і листоношею для пригожинського ресурсу – це соромно. Ще більше соромно, коли цим займається група народних депутатів”, – зазначив адвокат Ілля Новіков.

Адвокати зауважили, що очевидна абсурдність заяви нардепів від ОПЗЖ не завадила більше року витрачати великі ресурси з державного бюджету на це начебто розслідування, яке зрештою було закрите. Вони також звернули увагу на те, що найбільше абсурдних справ проти Порошенка відкрило Державне бюро розслідувань.

“У ДБР є явний запит на будь-які заяви щодо Порошенка. І якщо там написаний абсурд – неважливо, тим краще, тому що абсурд простіше розслідувати, ніж правдоподібну історію. Коли розслідуєш абсурд – більше місця для маневру, і ти можеш робити що хочеш… ДБР наполягає на тому, щоб за будь-яку ціну залишатися на території Печерського суду. Їх не влаштовує жоден суд Києва… Печерський суд демонструє двоякий підхід. Завжди, коли подається заява проти Порошенка, це заява, яку необхідно розслідувати”, – наголосив Новіков.

Адвокати поінформували, що ДБР, натомість, закрило провадження проти самого Рената Кузьміна.

“На сторожі інтересів російських агентів впливу як завжди у нас стоїть ДБР, яке закрило провадження стосовно Кузьміна. Ми зараз оскаржуємо це закриття. Ми стверджуємо і домагаємося, що ця група народних депутатів вчинила завідомо неправдиве повідомлення про злочин”, – зазначив Ігор Головань.