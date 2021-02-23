Справа ПриватБанку: в НАБУ показали відео затримання фігуранта

Про це повідомили у НАБУ.
Зокрема, керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров зазначив, що після підписання підозри бюро отримало оперативні дані про те, що один з підозрюваних, перший ексзаступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко планував покинути Україну на чартерному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Однак за сприяння Державіаслужби літак приземлився у “Борисполі”. Після цього правоохоронці розпочали слідчі дії.
Також НАБУ опублікувало відео затримання Яценка. Наразі йому повідомлено про підозру.
У коментарі пресі Скомаров зазначив, що досудове слідство триває. Наразі детективи перевіряють причетність до цього злочину посадовців Національного банку України.
Крім того, повідомлено про підозру колишньому голові правління банку. Прізвище в Офісі генпрокурора не озвучують.
Як відомо, головою правління “ПриватБанку” до націоналізації був Олександр Дубілет (з 1997 по 2016 рік). Його син Дмитро Дубілет у 2019 році обіймав посаду міністра Кабміну.
Також про підозру повідомлено начальнику департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно займала посаду першого заступника голови правління пов’язаної з банком юридичної особи.
Як інформує агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерело в правоохоронних органах, йдеться про Олену Бичихіну, яка зазначена першим заступником голови правління СК “Інгосстрах” (Дніпро). За даними агентства, підозру вручено Яценку особисто, а Дубілету і Бичихіній – поштою.
Як відомо, НАБУ розслідує справу про виведення багатомільярдних коштів з “ПриватБанку” до його націоналізації. Зокрема, банком було укладено кредитні договори з ознаками фіктивності та різним фірмам було перераховано десятки млрд гривень, раніше отриманих від держави під час реструктуризації.
Минулого року Артем Ситник зазначав, що в кримінальному провадженні стосовно “ПриватБанку” та його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова можуть почати оголошувати підозри.
У грудні минулого року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у кількох провадженнях щодо групи “Приват”.
Рішення про націоналізацію “ПриватБанку” в зв’язку з його неплатоспроможністю було прийнято українською владою в грудні 2016 року.
Причиною націоналізації стали дії колишніх власників, котрі виділяли значні кредити афілійованим особам. Результати незалежного розслідування компанії Kroll показали, що до націоналізації “ПриватБанк” мінімум протягом 10 років був об’єктом масштабних махінацій, що призвело до нанесення фінансовій установі збитків на суму мінімум $5,5 млрд.
- Напередодні повідомлялося, що у справі “ПриватБанку” підписали підозри кільком колишнім топ-менеджерам. Крім того, для підтвердження збитків державі призначено експертизу.
- З’явилася інформація, що до спроби втечі до Австрії експершого заступника голови правління “ПриватБанку” Володимира Яценка може бути причетний колишній власник банку, олігарх Ігор Коломойський.