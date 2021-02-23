Справа ПриватБанку: в НАБУ показали відео затримання фігуранта

Про це повідомили у НАБУ.

Зокрема, керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров зазначив, що після підписання підозри бюро отримало оперативні дані про те, що один з підозрюваних, перший ексзаступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко планував покинути Україну на чартерному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Однак за сприяння Державіаслужби літак приземлився у “Борисполі”. Після цього правоохоронці розпочали слідчі дії.

Також НАБУ опублікувало відео затримання Яценка. Наразі йому повідомлено про підозру.

У коментарі пресі Скомаров зазначив, що досудове слідство триває. Наразі детективи перевіряють причетність до цього злочину посадовців Національного банку України.

Крім того, повідомлено про підозру колишньому голові правління банку. Прізвище в Офісі генпрокурора не озвучують.

Як відомо, головою правління “ПриватБанку” до націоналізації був Олександр Дубілет (з 1997 по 2016 рік). Його син Дмитро Дубілет у 2019 році обіймав посаду міністра Кабміну.

Також про підозру повідомлено начальнику департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно займала посаду першого заступника голови правління пов’язаної з банком юридичної особи.

Як інформує агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерело в правоохоронних органах, йдеться про Олену Бичихіну, яка зазначена першим заступником голови правління СК “Інгосстрах” (Дніпро). За даними агентства, підозру вручено Яценку особисто, а Дубілету і Бичихіній – поштою.