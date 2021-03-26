Печерський суд обрав запобіжні заходи екснардепу та командиру другого батальйону "Донбас" Семену Семенченку та бізнесмену Євгену Шевченку, якого у ЗМІ називають "агентом НАБУ".

Про це Шевченко та Семенченко сповістили на своїх сторінках в Facebook.

У п’ятницю, 26 березня, суд обрав запобіжний захід Євгену Шевченку. Його було поміщено під варту з можливістю внесення застави в розмірі 5 млн гривень. Шевченко заявив, що у понеділок оскаржуватиме це рішення суду.

Слідом розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу Семену Семенченку. Його було поміщено під варту без можливості внесення застави.

У відеозверненні він відкинув будь-які звинувачення з боку СБУ та заявив про причетність до його арешту спецслужб РФ.