Про це Шевченко та Семенченко сповістили на своїх сторінках в Facebook.
У п’ятницю, 26 березня, суд обрав запобіжний захід Євгену Шевченку. Його було поміщено під варту з можливістю внесення застави в розмірі 5 млн гривень. Шевченко заявив, що у понеділок оскаржуватиме це рішення суду.
Слідом розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу Семену Семенченку. Його було поміщено під варту без можливості внесення застави.
У відеозверненні він відкинув будь-які звинувачення з боку СБУ та заявив про причетність до його арешту спецслужб РФ.
- Нагадаємо, 24 березня Служба безпеки України оголосила підозру екснародному депутату Семену Семенченку, а також “агенту НАБУ” Євгену Шевченку. Їх підозрюють в створенні незаконного приватного збройного формування (ПВК) і контрабанді зброї.
- 25 березня Служба безпеки України розповіла деталі щодо діяльності викритого напередодні воєнізованого збройного формування (т.зв. “приватної військової компанії”).
- Також спецслужба оприлюднила листування та розмови Шевченка, що нібито свідчать про його причетність до контрабанди зброї з РФ.