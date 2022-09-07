Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народному депутату України від фракції "Слуга народу" Олександру Трухіну про підозру у спробі підкупу патрульних поліціянтів.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України, а також Олександр Трухін на своїй сторінці у Facebook.

“7 вересня 2022 року НАБУ і САП повідомили народному депутату України про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України”, – йдеться у повідомленні НАБУ.

За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

Також у НАБУ зазначили, що досудове розслідування триває, яке було розпочато 2 лютого 2022 року Генеральним прокурором на підставі матеріалів журналістського розслідування.

Натомість Олександр Трухін підтвердив інформацію щодо вручення йому підозри щодо ДТП, яке сталося у серпні 2021 року. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні отримав від САП підозру щодо одного з епізодів ДТП, яке сталося рік тому на Бориспільській трасі. На вручення підозри я з‘явився добровільно, нікуди не втікав і втікати не збираюся. Мій дім Україна, який я не покидав і ніколи не покину, і буду продовжувати робити все, що в моїх силах для нашої перемоги. А це – і евакуація людей, і пошук військового обладнання по всьому світу та його доставлення в Україну, і багато іншої роботи, про яку розкажу колись своїм онукам”, – зазначив Олександр Трухін.

Також він дав слово співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях, адже як Трухін зазначив, йому немає чого приховувати і він буде у законний спосіб доводити свою невинуватість.

“А для того, щоб ця справа не кидала тінь на репутацію всієї нашої команди, звертаюся до голови фракції Давида Арахамії з проханням призупинити моє членство у фракції “Слуга Народу” на період розслідування”, – заявив Олександр Трухін.

Нагадаємо, що аварія з участю автівки нардепа від партії “Слуга народу” Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, автомобіль Audi, яким керував народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, зіткнувся з автомобілем Ford, в якому перебував голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. У повідомленнях також мовилося, що водій та пасажири Audi були в стані алкогольного сп’яніння.

Сам факт ДТП за участю Лучі підтвердили в УАФ. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 людей, серед яких двоє дітей, голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Пізніше новину про ДТП одразу опублікували десятки українських медіа, однак протягом наступних кількох днів без пояснень почали видаляти або ж змінювати публікації таким чином, що згадок про Трухіна не залишалося. Зокрема, так зробили понад 30 всеукраїнських ЗМІ.

Натомість згодом народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін заявив, що не причетний до ситуації з видаленням новин з видань. За словами Трухіна, він знає, хто влаштував провокацію з видаленням новин про ДТП, але не озвучив конкретні прізвища. Проте Трухін відмовився коментувати деталі аварії й хід розслідування, аргументувавши це тим, що йому заборонили адвокати й слідчі.

Зазначимо, що Трухін впродовж десяти днів не давав публічних коментарів стосовно ДТП, яке сталася за його участі 23 серпня в Дарницькому районі Києва. Однак пізніше він порушив мовчання й розповів свою версію подій. Нардеп підтвердив, що був на місці аварії й не планував цього приховувати. За його словами, під час інциденту він сильно вдарився головою. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз.

Трухін запевнив, що водії всіх транспортних засобів пройшли тест на драгерах, результати якого є в матеріалах розслідування.

29 серпня в етері телеканалу Kyiv LIVE показали сюжет з місця ДТП за участю Трухіна, автор відео стверджує, що “за словами потерпілих, аварію спровокував Трухін”​. Сам нардеп з’являється у кадрі, однак його коментарів у сюжеті немає.

Пізніше канал видалив свій сюжет без пояснень, але журналіст Олексій Братущак зміг знайти ролик за допомогою сервісу Megogo й опублікував його у Facebook. Наразі це єдине відео, яке є у відкритому доступі та яке є доказом, що народний депутат Трухін був на місці аварії.

Народний депутат Олександр Трухін після скоєного ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Коли почали з’ясовувати, хто був за кермом Audi A8, що скоїла ДТП, чоловік, схожий на нардепа Трухіна, почав говорити, що йому треба встигнути на засідання Верховної Ради, де депутати голосують за Кримську платформу. Чоловік почав вмовляти поліціянта відпустити його:

“Давай я тихенько в ліс піду”, “Потім знайдемося, я тобі віддячу”, а також обіцяв “замовити за Петрика слівце перед Денисом” (Денис Монастирський, голова МВС – ред.).

Окрім того, нардеп запропонував принести з багажника спортивну сумку, в якій, за його словами було 150 тисяч, але не зазначив конкретну грошову одиницю.