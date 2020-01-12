Адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив, що стороні захисту не дають ознайомитися з матеріалами.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні рівно місяць як в заручниках тримають Юлію Кузьменко, жінку, лікара, волонтера і громадського активіста, за сфабрикованною підозрою в причетності до вбивства Павла Шеремета!” – йдеться в повідомленні.

Добош зазначив, що за останні 10 днів не було проведено жодної слідчої дії за участі Кузьменко, на яких наполягає вона сама та сторона захисту.

“Місяць захисту не дають ознайомитися з матеріалами які навіть були публічно озвучені. Бо власне немає жодного доказу, який би вказував на її причетність! Сторона захисту надала слідству всі матеріали непричетності та підтвердження алібі лікара Юлії Кузьменко, але ніхто в порушення законодавства України не спішить її звільняти!” – наголосив адвокат.

Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.