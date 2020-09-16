Юрист Леонід Маслов, який входить у групу захисту Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, розказав про переведення Антоненка з ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) поліції до Лук'янвського СІЗО.

Про це Маслов написав у Facebook.

За його словами, утримання в ІТТ взагалі є незаконним, його легалізують за допомогою так званої постанови слідчого про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

Леонід Маслов зазначає, що Андрій Антоненко ніколи не просив забезпечувати йому безпеку.

“Це кожного разу під час чергового ув’язнення проти його волі робила істота на ім’я Бирко, спеціаліст з підробки доказів. Одна з її постанов (фото 1 та 2 до вашої уваги). Як ви бачите з тексту постанови, нею заборонено надавати інформацію про Антоненка усім, окрім істоти на ім’я Бирко, спеціаліста з підробки доказів. У тому числі інформацію про Антоненка (вимірювання зросту) заборонили надавати самому Антоненку та його адвокатам. Ймовірно істота Бирко, спеціаліст з підробки доказів, утаємничила дані про зріст Антоненка від істоти Зузака, спеціаліста з брехні в суді. Бо істота Зузак, спеціаліст з брехні в суді, постіно казала, що їй зріст Антоненка невідомий. Зріст поміряли під час надходження Антоненка в ІТТ”, – написав Маслов.

Вимірювання зросту Антоненка:

За словами Маслова, юрисдикція у справі старшого слідчого Василя Бирка закінчилася направленням обвинувального акту в суд 18.08.2020. Остання постанова Бирка закінчила свою дію 14.09.2020. Отже, тепер відсутні правові підстави утримувати Андрія Антоненка в ІТТ і він відправляється в СІЗО.

“Однак тут постають логічні питання: Що (хто) саме загрожувало безпеці Андрія Антоненка усі 9 місяців тримання його в поліцейській тюрмі? Чи раптом не було це просто банальним способом перешкоджання його захисту? І головне: “Чому загроза безпеці Андрія Антоненка існувала саме тоді, коли він перебував під слідством і раптом зникла, коли справу почали розглядати в суді? Якщо йому загрожували таємничі “замовники-дестабілізатори” чи “організатори-детонатори”, то яким чином ця “загроза” минула з передачею справи до суду?” – зазначає Леонід Маслов.

Адвокат Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЕСПЛ).