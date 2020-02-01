Адвокати Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, Віталій Галенченко, Дмитро Круговий та Станіслав Кулик розкритикували діяльність поліціянтів та заявили про імітацію активності слідства.

Їх заяву опублікувало видання “Цензор.НЕТ”.

Зазначимо, що вчора в Міністерстві внутрішніх справ спростували інформацію щодо алібі Андрія Антоненка. На відео, яке опублікувало відомство, чоловік стверджує, що нібито помилився у своїх попередніх свідченнях, коли казав, що Антоненко в ніч перед убивством перебував у його заміському будинку.

У відповідь адвокати Антоненка наголосили, що хибність алібі була зрозумілою із самого початку слідства. До того ж, ні підозрюваний, ні його захист, таку версію не підтверджували.

“Дивну заяву робить Національна поліція після 50 днів ув’язнення невинних людей. Вони лише зараз взялися перевіряти фейкове алібі двомісячної давнини. Захист перевірив свідчення пана Єрмілова негайно після їх офіційного отримання, та, зрозумівши, що вони були помилковими, не підтримав цю версію подій”, – йдеться в заяві.

Зазначається, що лише зараз до такого саме висновку дійшли слідчі й вдають це за досягнення.

Захисники вважають, що подібні заяви правоохоронців про спростування хибного алібі спрямовані на дискредитацію підозрюваного та є імітацією активності слідства.

“Чому б слідчим замість цього не перевірити справжні алібі, заявлені захистом пані Кузьменко і пані Дугарь? Чому вони приховують від суду і громадськості результати фототехнічної експертизи зросту зловмисників з місця злочину? Чому вони кажуть неправду, нібито не знають зросту Антоненка, хоча його 100% міряли під час ув’язнення? Нехай краще розповідатимуть про те, чому з експертиз дивним чином зникли будь-які згадування про розрекламоване паном Аваковим кульгання, яке нібито помітили усі експерти-психологи. Що було джерелом хибної інформації про причетність Антоненка до вибухів на Херсонщині? Які принти на одязі Антоненка? Чому злочинці ходили, не ховаючись, саме під тими камерами, які нібито сфотографувала Яна Дугарь? І, насамкінець, яким чином музикант, лікар і парамедик, які станом на літо 2016 не знали один одного (окрім Кузьменко й Антоненка, які 1 раз бачились) все це організували?” – наголосили вони.

Адвокати додали, що слідству ці запитання треба було поставити самим собі раніше, до затримання й гучних заяв про розкриття злочину.

“Нагадуємо, що хибна підозра зупинила пошук справжніх злочинців. Сплачуючи податки на утримання поліції, громадяни отримують організацію вистав замість гарантій власної безпеки”, – резюмували вони.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.

У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому й музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.

13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.