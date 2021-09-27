Шевченківський районний суд змінив запобіжний захід для фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка - з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт.

Про це #Буквам повідомив член координаційної ради “Руху опору і капітуляції” Сергій Пархоменко.

За рішенням суду, військовослужбовець Сил спеціальних операцій, музикант Андрій Антоненко на псевдо Riffmaster має бути вдома з 23-ї до 6-ої ранку, а в день пересуватися лише в межах Києва.

Окрім цього за рішенням суду, кардіохірургу Юлії Кузьменко повернуть частину речей, вилучених при обшуку.

“Тепер засідання будуть проводити щодня. Залишилось лише розглянути так звані експертизи ходи та портрет психологічної експертизи, проте це не докази”, – каже Пархоменко.

Андрій Антоненко до 17 жовтня мав бути під вартою. У п’ятницю захист подав клопотання про зняття запобіжного заходу.

“Несподівано, в неділю, від прокурора надійшло клопотання про продовження тримання під вартою. Строк спливав 17-го числа, я не знаю навіщо так поспішати”, – про це у коментарі #Буквам сказав адвокат Дмитро Круговий.

Сьогоднішнє рішення суд приймав дуже довго.

“Судді вирішували багато процедурних клопотань, пов’язаних із вилученням майна при обшуках у Яни та Юлі. Їх дуже довго розглядали, десь півтори години. Потім дійшла наша черга і так само. Врешті-решт суддя оголосив рішення – частково ухвалити клопотання, але на нічний домашній арешт. Завтра в нас починається стадія долучення матеріалів сторони захисту, тобто завтра всі захисники подадуть до суду докази”, – сказав Круговий.

Судді та присяжні зробили висновки з матеріалів, які надав прокурор. Окрім цього будуть свідки та докази захисту.

“Ми бачимо, що суд у повному складі зробив висновок щодо низької ймовірності, що відомий лікар, медсестра та військовий вчиняли кримінальний злочин. Я не хочу робити висновки, але вважаю, що сьогодні стався переломний момент – суд перестав дослухатися до слів прокурора без належних підтверджень його позиції. Нарешті дослухалися здорового глузду”, – прокоментував адвокат Станіслав Кулік.

Завдяки зміні запобіжного заходу Андрій Антоненко зможе відвідувати службу та отримувати грошове забезпечення.

Що відомо про справу Шеремета?

10 березня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу – редакція розслідувань “Слідство.Інфо” і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP. У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишнього співробітника СБУ Ігоря Устименка помітили на відео з камер спостереження в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

12 грудня 2019 року щодо справи Шеремета організували брифінг, у якому брали участь голова МВС України Арсен Аваков, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, а також запросили президента Володимира Зеленського. Аваков заявив, що слідчі Нацполіції затримали підозрюваних у вбивстві — Дугарь, Кузьменко та Антоненка.

У кримінальній поліції назвали кілька версій скоєння вбивства. Тоді Зеленський заявив, що сподівається дуже швидко почути прізвище замовника вбивства.

Усім трьом затриманим були пред’явлені підозри. Андрій Антоненко повідомив, що спочатку не повірив, коли йому правоохоронці почали вручати підозру в убивстві журналіста.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. 21 травня 2020 року стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

25 серпня минулого року стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних.

4 січня 2021 року було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито високопосадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення, зокрема, Шеремета. Колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар, який передав українським правоохоронцям аудіозаписи, 19 січня дав свідчення у справі про вбивство Шеремета. Крім того, Ігор Макар заявив про готовність дати свідчення Генеральній прокуратурі України.

За даними аудіозапису, вбивство журналіста Павла Шеремета санкціоновано президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на численні акції протесту, вимагаючи справедливого розслідування вбивства журналіста.

Судові засідання у справі тривають. Андрій Антоненко перебував під вартою довше за інших фігуранток справи — понад 500 днів. 30 квітня цього року Шевченківський районний суд Києва вперше змінив міру запобіжного заходу Антоненку. Зараз він перебуває під домашнім арештом.