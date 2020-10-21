Шевченківський районний суд залишив під вартою фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка та продовжив дію запобіжних заходів для Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, у середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета по суті. Під час засідання суд ухвалив, в якому порядку досліджуватиме докази та проводитиме допити.

Також у суді чимало осіб, зокрема, нардеп Яна Зінкевич, висловили бажання взяти Андрія Антоненка на поруки. Про пом’якшення запобіжного заходу клопотали й захисники обвинувачуваного.

Адвокати Юлії Кузьменко вимагали зміни запобіжного заходу з цілодобового на нічний домашній арешт, мотивуючи це необхідністю для лікарки повернутися на роботу.

Суд ухвалив рішення щодо продовження дії запобіжних заходів для фігурантів справи.

“Клопотання прокурора задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу Антоненку Андрію у вигляді тримання під вартою до 19 грудня 2020 включно. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Кузьменко Юлії, заборонивши цілодобово залишати помешкання, до 19 грудня поточного року включно. Продовжити строк дії додаткових обов’язків Дугарь Яні”, — оголосила суддя.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних.

28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.