Музикант Андрій Антоненко, який є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, готовий пройти слідчий експеримент – за умови, якщо його звільнять з-під варти, а потім одразу покажуть запис.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Українська правда”.

“Слідчий експеримент я і зараз готовий пройти, якщо мене звільнять з-під варти, тобто не будуть водити на ланцюжку, як Юлю (лікаря та волонтера Юлію Кузьменко, – ред.), і за умови, що відео відразу після цього покажуть. Але цього вони бояться найбільше”, – зазначив Антоненко.

Музикант наголосив, що ні він, ні його адвокати не відмовлялися від слідчих дій, але наполягали на їх законному проведенні.

“Про відмови – брехня. Ми не відмовлялись від жодних слідчих дій, а наполягали на їх законному проведенні, з адвокатами. Від поліграфа ми також не відмовлялись. Ми запропонували незалежну експертизу із залученням іноземних спеців, позаяк існували обґрунтовані ризики фальсифікації зі сторони слідства. Уявіть, той самий психолог, що оголосив ходу “невербальною поведінкою” і підписав цю маячню, тепер пропонувався мені в новій іпостасі – поліграфолога! Кажуть, інших у нас нема”, – розповів Антоненко.

Він також наголосив, що не розбирається у вибухівці.

“Я не знаюсь на вибухівці. Я музикант. А в Силах спецоперацій із 2017 року. Задачі в мене інші. Реклама ССО. Рекрутинг. Знаю про парашути, міни бачив лише учбові, вихолощені або на фото. Але якби мені навіть рідна мати запропонувала причепити комусь вночі під машину незрозумілу мені річ, я б не став цього робити”, – заявив Антоненко.

“Вся справа побудована на брехні, маніпуляціях, фабрикуванні, фальсифікації. До того ж заполітизована появою державних високопосадовців, президента, міністра. Порушення конституційного права на презумпцію невинуватості й автоматично тиск на правоохоронні органи та суд. Ані я, ані інші не маємо жодного відношення та причетності до злочину”, – додав він.